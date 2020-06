Darum kommt ein Rheinländer immer wieder nach Stralsund

Stralsund

Für Otto Johannßen (75) ist es von seinem Haus in Andernach ein langer Ritt an die Ostsee. Den nimmt er gern in Kauf, vor allem mit einem seiner drei Oldtimer-Motorräder. An denen schraubt der gelernte Schlosser gern herum. Lokführer wollte er werden und begann als Heizer im Hamburger Hafen. Der war mit seinen Schiffen so verlockend, dass er umstieg. Daraus wurde schließlich ein weltweites Seemannsleben als Chief.

Die Liebe zog ihn an Land. Seine dritte Karriere startete er in einem Kraftwerk. Als sich auf dem Kühlturm ein Wanderfalkenpärchen ansiedelte, wurde der Diplom-Ingenieur zum engagierten Naturschützer, jetzt auch im vorpommerschen Norden – und immer wieder mit Stralsund-Abstechern zu seinem Freund aus Kindertagen. Für den Neu-Rheinländer ist die frische Ostsee-Luft „durch nichts zu ersetzen“.

Von Peer Schmidt-Walther