Schmedshagen

Schon wieder ein Feuer-Alarm in Vorpommern-Rügen. Nach dem Brand am Montag in Stralsund, wo ein Wohnhaus in der Barther Straße in Flammen stand, kam der Notruf diesmal aus Schmedshagen.

Die Feuerwehren des Amtes Altenpleen wurden um 4.20 Uhr alarmiert, da standen bereits dicke Rauchschwaden am Morgenhimmel.

Ein Drittel der Heumiete abgekokelt

„In einer Miete des Landwirtschaftsbetriebes brannten etwa 30 Ballen Heu. Wir konnten das Ganze relativ schnell eindämmen, so dass nur ein Drittel des Heus in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden beläuft sich auf einige Tausend Euro. Wir gehen von einer Selbstentzündung aus. Deshalb haben wir auch über den ganzen Tag verteilt noch Löschkräfte vor Ort gehabt“, sagt Einsatzleiter Martin Diedrich, auch Altenpleener Amtswehrführer. Nach seiner Einschätzung verliefen die Arbeiten ohne große Probleme.

Starke Rauchentwicklung

Allerdings gab es eine sehr starke Rauchentwicklung. „Da mussten die Leute in Schmedshagen und Preetz schon ihre Fenster zumachen. Aber wichtig für uns war, dass das Feuer nicht auf Hallen, Ställe oder gar Wohngebäude übergreifen konnte. Der Wind kam günstig, sonst hätte das ganz anders ausgehen können“, sagt der 39-jährige Amtsbrandmeister, der auch auf die Unterstützung von Landwirt Johann Rieve bauen konnte.

Insgesamt waren fast 40 Feuerwehrleute aus Preetz, Klausdorf, Prohn, Altenpleen und Groß Mohrdorf im Einsatz. Wegen der Hitze musste und konnte häufiger gewechselt werden. Da kam die Fracht vom Ordnungsamt Altenpleen wie gerufen. Tim Winkler und Holger Bartelt hatten Bockwurst und Getränke dabei, und dann gab’s sogar noch ein Eis für die Männer, die bei der Hitze in ihren Brandschutz natürlich ordentlich schwitzten. r

Von Ines Sommer