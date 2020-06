Darum steigen durch die Corona-Krise die Kosten für Bildung und Sport in Stralsund

Stralsund

Das Amt für Schule und Sport der Hansestadt rechnet wegen der Folgen der Corona-Pandemie mit Einnahmeausfällen und Mehrkosten. Das erklärte Amtsleiterin Dr. Sonja Gelinek am Mittwochabend vor dem Ausschuss für Bildung, Digitales und Hochschule.

„Wir sprechen hier allerdings nur von den finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt des Amtes 70, also unseres Amtes“, schickte Sonja Gelinek voraus. Demnach kam es in der Zeit vom 15. März bis zum 24. Mai zu Einnahmeausfällen aus Mieten für Sportstätten und das Sportbad des Hansedoms in Höhe von 71 500 Euro. Weil die Kapelle im Rathaus nicht für Hochzeiten vermietet werden konnte, sind Ausfälle in Höhe von 2000 Euro entstanden.

Extrakosten für Reinigung

Bis zum Anfang der Woche sind Mehrkosten von bisher 39 500 Euro entstanden. „Dabei geht es vor allem um zusätzliche Reinigungen, Desinfektionsmittel, Verbrauchsmaterial, Aufsteller als Spuckschutz, Plakate, Aufkleber oder Absperrungen“, erklärt die Amtsleiterin.

Außerdem wurden für Vereine und Verbände 60 000 Euro Soforthilfen zur Verfügung gestellt, davon sind bisher jedoch erst 6000 Euro ausgegeben. „Anträge dafür sind also weiterhin möglich.“

Schulen werden digital

Und schließlich sind Aufträge in einem Umfang von 207 900 Euro ausgelöst worden. „Das sind die Kosten für unsere kleine IT-Offensive, die wir in den vergangenen Wochen gestartet haben“, sagt Sonja Gelinek. Diese Summe umfasst unter anderem die Anschaffung von Klassennotebooks, also für jeden Klassenraum ein Notebook, und die Ausstattung mit 270 Notebooks und 230 Tablets für bedürftige Schüler.“ Wie und für wen diese Geräte letztlich eingesetzt werden, liege in der Entscheidung der Schulen selbst.

Außerdem fließt ein Teil des Geldes in die Netzwerkausstattung für die Schulen und auch in den Support für die Lehrer. Das heißt, dass die Lehrer fit gemacht werden für den Umgang mit den Geräten. „Wir bieten mit unseren Unterstützern sowohl Online- als auch Offline-Sprechstunden an und suchen derzeit nach Möglichkeiten, dass Lehrer in den Sommerferien an Schulungen teilnehmen können.“

Unterstützung vom Land

Zur Übernahme der Kosten erklärte Sonja Gelinek, dass sie zuversichtlich sei, dass die Summe aus den Mitteln des Digitalpaktes beglichen werden könne. Im Rahmen des Digitalpakts Schule gewährt das Land in den kommenden fünf Jahren finanzielle Unterstützung mit Mitteln des Bundes für den Ausbau der digitalen Strukturen an Schulen. Sollte dieser Plan nicht aufgehen, gebe es eine zweite Variante: „Da es sich hierbei um coronabedingte Mehraufwendungen durch die Kommune handelt, gibt es dafür möglicherweise einen Ausgleich vom Land.“

Mit Blick auf das neue Schuljahr und einen geregelten Schulbetrieb zeigte sich Sonja Gelinek auf Nachfrage des Ausschusses skeptisch. „Das ist ziemlich kompliziert“, sagte sie vorsichtig. Das Bildungsministerium in Schwerin habe erklärt, dass es auch im kommenden Schuljahr noch Einschränkungen geben wird. Derzeit habe sie „keine Ahnung, wie die Vorgaben des Ministeriums von den Schulen umgesetzt werden sollen.“

Dabei gehe es ihr vor allem um fehlende räumliche und personelle Kapazitäten. „Was wir leisten konnten, haben wir umgesetzt, wenn ich etwa an die Hygieneanforderungen denke. Da kommen keine großen Aufgaben auf uns zu.“ Die Stadt sei weiterhin regelmäßig mit den Schulleitern in Kontakt. „Sobald die Schulen wissen, wie sie alles organisieren wollen und unsere Unterstützung brauchen, werden sie sie kriegen.“

Von Miriam Weber