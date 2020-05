Darum will das Wirtschaftsministerium die MV Werften unbedingt retten

Wismar

Gebannt schauen Tausende Mecklenburg-Vorpommer auf die Entwicklung der Kreuzfahrt-Industrie und die damit verbundenen Arbeitsplätze bei den MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund. Das Wirtschaftsministerium möchte mit allen Mitteln, den durch die Corona-Pandemie ins Straucheln geratenen Werftverbund vor dem Untergang retten und versucht, ein Milliarden-Hilfspaket zu schnüren. Warum? Das hat Stefan Rudolph ( CDU), Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, jetzt bei einem Unternehmer-Termin vor den Toren Wismars erklärt. Er hat auch gesagt, warum das Kreuzfahrtschiff, das gerade in Wismar gebaut wird, unbedingt fertig werden sollte.

Ein Symbol der Werftindustrie

„Dieses Schiff steht symbolisch für etwas“, betont Rudolph. Es zeige, zu was die Werftindustrie in Mecklenburg-Vorpommern im Stande sein kann. „Wenn wir das hinkriegen, steigen wir in ganz andere Liga auf“, sagt der Staatssekretär. Dann könnten weitere Kreuzfahrtschiffe an der Ostseeküste gebaut werden – auch kleinere.

Warum das sei wichtig ist? „Die Werften sorgen für 3000 Jobs, für Arbeit bei den Zulieferern, für Kaufkraft in den Städten und Geschäften.“ Wenn das alles wegfalle, seien die wirtschaftlichen Schäden im Land enorm. „Deshalb arbeiten wir daran, dass der Bau des Schiffes klappt“, die Zulieferer ihr Geld bekommen und MV Werften eine Zukunft haben kann. Die Alternative sei: Ein riesiges, halbfertiges Schiff lande auf dem Schrott. Dieses Bild aus Mecklenburg-Vorpommern gehe um die Welt – und „die drei Werftstandorte gibt es dann nicht mehr“, so Rudolph.

Bis zu 9500 Passagiere möglich

Vier Fluss-Kreuzfahrtschiffe hat MV Werften bereits abgeliefert. Danach ging es mit der Bau der „ Global Dream“ weiter. Es soll das nach Passagierzahl (bis zu 9500) größte Kreuzfahrtschiff der Welt werden. Geplant war, es 2021 von Wismar nach Asien auszuliefern. Dass das nicht klappen würde, sei vor der Corona-Pandemie nicht erkennbar gewesen. „Es gab einige Verzögerungen“, bestätigt Rudolph. Aber: Die Arbeiten hätte sich noch innerhalb des Master-Bauplanes bewegt. In den würden im Vorfeld alle Eventualitäten einkalkuliert. „Und da waren keine schwerwiegenden Probleme zu erkennen“, begründet Rudolph, warum man finanzielle Hilfen gewährt.

Auch die Arbeiten am Luxus-Expeditionsschiff „Crystal Endeavor“ seien positiv verlaufen. Ende Dezember wurde das in Stralsund ausgedockt. Auch dort wäre der Master-Bauplan erfüllt worden. „Das Schiff wäre ausgebucht zu den Olympischen Spielen in Tokio gefahren“, versichert Rudolph.

Stillstand in Kreuzfahrt-Branche

Doch ab Februar hat der Corona-Virus die Kreuzfahrt-Branche vor immer größerer werdende Probleme gestellt: Viele Häfen durften nicht mehr angefahren werden, Passagiere und Crewmitglieder wurden krank – dann kam es zum endgültigen Stillstand. Das hat auch den Eigner der MV Werften, den asiatischen Genting-Konzern, finanziell schwer getroffen. Mit der Ausrichtung auf Tourismus und Glücksspiel hat er die finanziellen Auswirkungen in Asien schon einige Monate früher als Deutschland zu spüren bekommen.

Am 20. März sind dann die MV Werften geschlossen worden. Die Kurzarbeit gilt vorerst bis Ende Juni. Damit Genting trotzdem etwas Geld verdient, hat der Konzern Schiffe als Lazarette und Quarantänestationen vermietet.

Wann wieder Kreuzfahrten möglich sein werden, weiß auch Stefan Rudolph nicht. Aber er ist sicher: Dass wieder Kreuzfahrten unternommen werden, wenn man den Virus im Griff hat. Dabei berge der asiatische Markt großes Potential: Wenn dort der Mittelstand jedes Jahr nur um ein Prozent wachse, seien das Tausende Menschen, die Glücksspiele machen oder sich in Freizeitparks vergnügen wollen. Und der Mittelstand wachse seit Jahren.

Glücksspiel und Achterbahn

Wie viele Deutsche würde auch Stefan Rudolph auf so einem großen Schiff keinen Urlaub machen wollen. Aber Asiaten hätten ganz andere Gründe auf Kreuzfahrt zu gehen: „Sie wollen zum Glücksspiel ins Kasino und Achterbahn fahren.“

Laut dem Bericht eines Forschungsinstituts vom 28. April rechnen Wirtschaftsexperten damit, dass es bei Genting Malaysia in der zweiten Jahreshäfte zu einer deutlichen Erholung kommen wird. Grund sei die angestaute Nachfrage bei Inlandsausflügen in Malaysia und Singapur. Außerdem sei die Covid-19-Situation in den beiden Ländern sowie wie China, Thailand und Singapur unter Kontrolle. Und genau dort würden über 90 Prozent der touristischen Erlöse von Genting eingefahren.

Keine Zukunft, kein Geld

Wie sich die Branche entwickeln wird, das schaue sich auch die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW) sehr genau an, berichtet Staatssekretär Rudolph. Dort hat MV Werften einen Sofortkredit beantragt. Das Unternehmen hat bei der Staatsbank einen „Liquiditätsbedarf für die kommenden sechs Monate angemeldet. „Wenn man dort keine Zukunft für die Branche sieht, dann gibt es auch kein Geld“, betont Rudolph. Er würde es begrüßen wenn der Bund, auch die Werften stärker unterstützt: „Bei der Automobilindustrie geht es doch auch.“ Wichtig sei auch, nicht alles gleich tot zu reden: „Wir sollten Zuversicht verbreiten und gemeinsam daran arbeiten, dass das klappt.“

Von Kerstin Schröder