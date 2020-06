Darum zieht die Stralsunder „Gorch Fock I“ bald um

Stralsund

In wenigen Tagen, voraussichtlich am 30 Juni, wird die „ Gorch Fock I“ ihren angestammten Liegeplatz im Stralsunder Hafen verlassen. Zwei Schlepper werden das Schiff von seinem bisherigen Liegeplatz 5 genau auf die andere Seite der Ballastkiste zum Liegeplatz 3 bringen. Der genaue Termin ist abhängig von Wind und Wetter sowie der Strömung im Strelasund.

Grund für den vorübergehenden Umzug: Sondierungsarbeiten für die Neugestaltung des Hafenareals. „Dazu gehört, dass alle Liegeplätze über und unter Wasser genau unter die Lupe genommen werden, um daraus Rückschlüsse für das weitere Vorgehen und die eigentlichen Bauarbeiten zu ziehen“, informiert die Pressestelle des Rathauses. „Das betrifft auch den jetzigen Liegeplatz der , Gorch Fock l’.“

Schiff ist ein Touristenmagnet

An ihrem neuen Liegeplatz 3 bleibt das Schiff so lange, bis es nach Abschluss der Bauarbeiten wieder sein bisheriges Zuhause in einem dann neugestalteten, aufgewerteten Hafenareal beziehen wird. Seit 2003 hat die weiße, weithin bekannte Bark ihren angestammten Platz im Stralsunder Hafen. Und ist seitdem Tourismusmagnet, Filmlocation, Hochzeitsort sowie natürlich und vor allem Zeitzeugnis einer langen maritimen Schiffsgeschichte.

