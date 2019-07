Stralsund

Eiskalt erwischt: Das 55. Sundschwimmen hatte es in sich. Wegen der niedrigen Wassertemperaturen, der Sund hatte gerade mal 16 Grad, hatte die Wettkampfleitung die Strecke nicht nur von Parow nach Stralsund verlegt, sondern sich während des Schwimmens auch für einen Abbruch entschieden.

„Wir haben nach etwa einer Stunde und zehn Minuten deutlich gesehen, dass viele Sportler aufgegeben hatten und einige noch nicht einmal bei der Hälfte der Strecke angelangt waren“, sagt Wettkampfleiter Ulf Schwarzer. Also wurde gemeinsam mit dem leitenden Arzt die Entscheidung getroffen, das Rennen abzubrechen. „Wir haben von hinten angefangen, die Schwimmer einzusammeln“, so Ulf Schwarzer.

Schnellster Schwimmer nach 38 Minuten im Ziel

Mächtig bibbernd, aber überglücklich war Oliver Kusch aus Berlin. Nach 38 Minuten und 31 Sekunden erreichte der 52-Jährige als Erster das Ziel. „Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt“, freut er sich. Doch er sagt auch: „Es war richtig kalt und in der Mitte des Rennens ziemlich wellig.“ Ob er im kommenden Jahr wieder mit am Start sei? „Ich glaube nicht“, sagt er mit einem Lachen. „Mit meinem Sieg habe ich doch alles erreicht.“ Oliver Kusch konnte übrigens Vorjahresgewinner Tom Maron aus Bremen auf den zweiten Platz verweisen (39 Minuten, zehn Sekunden).

Relativ entspannt kam hingegen die schnellste Frau ins Ziel: Tina Kehlitz aus Leipzig, die für einen Wittenberger Verein an den Start geht. „Eigentlich bin ich mit allem gut zurecht gekommen“, sagt die 21-Jährige. Das ging nicht allen so, die Rettungskräfte auf dem Wasser und an Land hatten alle Hände voll zu tun. „Wir haben auf den Booten und an Land 1200 Wärmedecken vorgehalten“, sagt Einsatzleiter Toralf Büschel. Zwei Wärmezelte und ein großes aufgeheiztes Zelt sorgten dafür, dass den Schwimmern möglichst schnell wieder etwas wärmer wurde. Außerdem sorgten rund 150 Rettungsschwimmer und über 100 medizinische Kräfte dafür, dass es allen gut ging. „Ich kann wirklich nur allen Rettungskräften für ihren besonnenen und professionellen Einsatz danken“, so Ulf Schwarzer.

Sehr schnell sehr kalt

„Ich habe die Auswirkungen der niedrigen Temperaturen unterschätzt“, sagt Lucas Hoppe aus Berlin selbstkritisch. Der ehemalige Student der Stralsunder Hochschule war das erste Mal beim Sundschwimmen dabei, weil „ich das eigentlich schon während meines Studiums hier machen wollte.“ Während des Wettkampfs hätte er zwischendurch nicht nur taube Finger gehabt, sondern auch jegliches Zeitgefühl verloren. „Mit über einer Stunde habe ich wirklich lange gebraucht, aber das Krasseste war, dass ich dachte, ich sei gerade mal eine halbe Stunde geschwommen.“

Dass die Entscheidung, die Schwimmer nicht den Sund überqueren zu lassen, genau richtig war, bestätigten auch Sabine Heidingsfelder aus Bayern und Gabriele Gauckler, beide 34, aus Berlin. Das Zwillingspaar ist schon seit vielen Jahren in der Hansestadt am Start, „weil es einfach eine schöne Veranstaltung ist. Anfangs lief es auch gut, aber es wurde sehr schnell sehr kalt“, sagt Sabine Heidingsfelder. Dagegen half ein heißer Tee, den die ehrenamtlichen Helfer vom Arbeiter-Samariterbund vorbereitet hatten. „Etwa 1800 Liter“, sagt Helena Fedor, Bereichsleiterin des Fahrdiensts. „Wir sind mit 52 Helfern hier“, erklärt sie. „Das ist immer ein schöner Anlaufpunkt auch für diejenigen, die mal bei uns gearbeitet haben und nur einfach mal vorbei schauen.“

Zahlreiche Helfer an Land und auf dem Wasser

Während also an einem Tisch eifrig der Tee ausgeschenkt wurde, hatten die 14 Mädels und Jungen vom Schulzentrum am Sund alle Hände voll zu tun, um Handtücher an die Schwimmer zu verteilen, die gerade aus dem Wasser gekommen waren. „Ich mache das schon das dritte Jahr“, sagt Angelique Adam. „Es macht Spaß und ich kann die Organisatoren unterstützen“, erklärt die Zwölftklässlerin. Handtuch reichen, Transponder von den Füßen nehmen und die Restubes (Rettungsbojen) einsammeln – die Gymnasiasten sind ein eingespieltes Team. „Außerdem sind die T-Shirts, die wir kriegen, cool“, sagt Magdalena Scheffler (17) mit einem Lachen.

Petra Weißwange aus Velten bei Berlin war im Vorfeld trotzdem traurig, dass der Start nicht in Altefähr erfolgte. „Ich bin bereits das 12. Mal dabei“, sagt die 54-Jährige. Das sei eben das Besondere am Sundschwimmen, dass man auf die Stadt zuschwimmt. „Nur weil man unter Land schwimmt, ist es nicht einfacher“, erklärt sie. „Wenn man in Altefähr startet, dann ist das andere Ufer zwar zunächst noch fern, aber es zieht einen dann immer schneller an, hat man den Eindruck. Von Parow aus zieht sich das sehr, weil man nur von Boje zu Boje schwimmt.“ Als Petra Weißwange 2008 das erste Mal an den Start gegangen ist, war auch ihre Mama mit dabei. „Sie war Anfang der 50er-Jahre als Jugendliche dabei“, sagt die Veltenerin. Doch diesmal sei sie lieber an Land geblieben.

Hochzeitssause 2020

Für einen der emotionalsten und schönsten Momente sorgte übrigens der Leipziger Eric Rabsch. Denn keinen geringeren Ort als die Bühne des 55. Sundschwimmens im Strandbad hatte sich der 28-Jährige aus Leipzig ausgesucht, um seiner Freundin Jessica Greschner einen Heiratsantrag zu machen. Und die 24-Jährige sagte völlig verblüfft „ja“, als sie die mit Blütenblättern gefüllte Schachtel öffnete, in deren Mitte Eric Rabsch einen Ring für seine Liebste platziert hatte.

Grund genug für „Sundschwimmen-Urgestein“ Ulli Hintz, die beiden Frischverlobten zur Seite zu nehmen und ihnen zu erklären, dass er seine Frau damals auch bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) kennengelernt hätte, so wie Eric und Jessica es auch getan haben. Mittlerweile sind die Eheleute Hintz seit 58 Jahren verheiratet. Wenn das kein gutes Omen ist!

Offen blieb noch der Termin der Hochzeit, doch da hatte Moderator Thorsten Erdmann eine prima Idee: „Nächstes Jahr um die gleiche Zeit in Stralsund. Wir sehen uns dann hier beim 56. Sundschwimmen zur großen Hochzeitssause.“

Auch wenn Ulf Schwarzer insgesamt mit dem Ablauf des 55. Sundschwimmens zufrieden ist, habe er für das kommende Jahr einen Wunsch: „Ich glaube, wir wären mal wieder mit Sonne und wenig dran“, sagt er mit einem Lachen. Na dann, auf ein Neues beim 56. Sundschwimmen in Stralsund.

Miriam Weber