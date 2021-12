Für den Teig benötigen Sie

500 Gramm Mehl

125 Milliliter Milch

100 Gramm Butter

30 Gramm Zucker

1 Packung Trockenhefe oder noch besser 1 Würfel frische Hefe

1 bis 2 Esslöffel Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier

Für die Füllung

300 Gramm Marmelade

Für den Zuckerguss

200 Gramm Puderzucker

3 Esslöffel Zitronensaft

Einen Schuss Wasser

Zum Ausbacken

Einen ausreichend großen Topf

So viel Schmalz oder Öl, dass die Berliner gut schwimmen können

Und so gehts:

Die Milch in einem Topf erwärmen und die Butter darin zerlassen. Für den Hefeteig Mehl und Trockenhefe gut vermischen. Anschließend die warme Milchmischung sowie die restlichen Zutaten zu einem glatten Teig vermengen. Dieser sollte allerdings so wenig wie möglich geknetet werden.

Den Hefeteig an einem warmen Ort, idealerweise in einem Ofen bei 50 Grad Umluft, ungefähr eine halbe Stunde gehen lassen. Hat sich der Teig verdoppelt, kann die Arbeitsfläche mit Mehl bestreut werden. Der Teig sollte kurz durchgeknetet werden, bevor er in 14 bis 16 gleich große Stücke geteilt wird.

Die Teiglinge zu kleinen Kugeln formen und in das 170 Grad heiße Fett legen. Nicht zu dicht, sie dehnen sich aus. Von beiden Seiten goldbraun ausbacken und auf Küchenpapier oder einem Gitter abtropfen lassen. Die Marmelade in einen Spritzbeutel, idealerweise mit Lochtülle, füllen und in die Berliner spritzen. Sollten Sie keine Tülle haben, können mit einem Essstäbchen Löcher vorgebohrt werden.

Die Zutaten für den Zuckerguss vermengen und zu einer glatten Masse verrühren. Die fertigen Berliner mit Puderzucker bestreuen oder in die Zuckergussmasse vorsichtig eintauchen.