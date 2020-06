Das erste große Ferienwochenende führte am Samstag zu zahlreichen Staus. Und die Pannenhelfer des ADAC waren häufig im Einsatz. Doch der ganz große Ansturm blieb aus – mit OZ auf Tour.

Ferienwochenende in MV: viele Staus, aber kein Touristenansturm

