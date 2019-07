Stralsund

Zugegeben, das Wochenende beginnt höchst offiziell erst am Sonnabend. Aber weil viele ja schon am Tag davor in Wochenendstimmung sind und der Spruch „freitags ab eins – macht jeder seins“ nicht von ungefähr kommt, blicken wir heute auch mal intensiv aufs Freitagsprogramm.

Dominiert wird das Wochenenede natürlich von den Wallensteintagen. Die Händlermeile vom Alten Markt über Semlower Straße bis zum Hafen mit Rummel und historischem Markt öffnet schon am Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, am Freitag ist das bunte Treiben von 11 bis 0 Uhr geplant. Zudem beginnt am Freitag um 16 Uhr der Festumzug vom Neuen Markt durch die Stadt und um 22 Uhr der Pestumzug auf dem Alten Markt. Das Feuerwerk im Hafen kann ab 23 Uhr bewundert werden.

Weiter geht es am Sonnabend mit Markt, Rummel und Händlermeile zwischen 11 und 0 Uhr. Höhepunkte im Programm: Für 14 Uhr ist der Landungsversuch der Kaiserlichen am Sundufer terminiert. Um 23 Uhr wird zum Barockfeuerwerk ans Rathaus geladen. Am Sonntag folgen wieder Marktmeile und Rummelspaß von 11.30 bis 20 Uhr. Hohnblasen und Kinderspeisung finden ab 14.15 Uhr auf dem Alten Markt statt. Die Schlacht um Stralsund wird um 15 Uhr auf der Wiese am Hansa-Gymnasium ausgefochten.

Wie schnäbeln Schwalben?

Abseits des wallensteinschen Trubels lässt sich das Wochenende auch prima am Freitag um 16 Uhr mit der Zoorevue starten. Majestätische Löwen, farbenprächtige Papageien, stolze Pferde und quirlige Affen – das alles gibt es im Stralsunder Zoo zu bestaunen. Aber haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn den stolzen Löwen einmal der Mut verlässt? Oder mit welchen Worten sich verliebte Katzen anschmachten? Wie schnäbeln eigentlich Schwalben? Die sommerliche Zoorevue des Theaters Vorpommern liefert Antworten auf diese und andere Fragen rund um animalische Eigenarten und menschliche Macken. In kleinen musikalischen Szenen und launigen Texten präsentieren sich die Solisten Katarzyna Rabczuk, Pihla Terttunen und Karo Khachatryan, Moderatorin Katja Pfeifer und das kleine Intrumentalensemble unter der Leitung von Egbert Funk tierisch musikalisch.

Musik, Musik, Musik

Musik gibt es auch im Bürgergarten (Knieperdamm 80b) beim Stralsunder Tanzabend ab 18 Uhr, um 19 Uhr bei den Ankertönen 2019 von der Barther Rockband Honest im Goldenen Anker (An der Fährbrücke 5). Um 20.30 Uhr tritt Saxofonist Andreas Pasternack in der Brasserie Stralsund (Neuer Markt 2) auf.

Innere Verbindung mit der Natur

Wer auch am Sonnabend ein Kontrastprogramm zu den Wallensteintagen sucht, kann sich um 10 Uhr fünf Stunden lang einer Wanderung mit Naturwahrnehmung auf der Halbinsel Devin anschließen. Die Berliner Landschaftsarchitektin Sonja Schürger führt durch die reiche Flora der schönen Landschaft, zu der eine innere Verbindung aufgebaut werden soll. Treffpunkt ist der Parkplatz des Naturschutzgebietes. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Musik von Bach an seinem Todestag

Am Sonntag haben wir in Stralsund noch eine Orgelmatinee im Programm. Um 11.45 Uhr bringen Sabine Lange, Sopran, und Martin Rost, Orgel, in der Marienkirche Werke von Johann Sebastian Bach zu Gehör. Anlass ist der Todestag des Ausnahmekomponisten. Er starb am 28. Juli 1750 in Leipzig.

Kai Lachmann