Stralsund

Ganz gemütlich unter der großen Weihnachtstanne oder vor dem herrlich beleuchteten Artushof auf dem Alten Markt in Stralsund einen Glühwein schlürfen? Das ist vorbei. Was viele schon kommen sahen, ist nun eingetreten. Ab sofort ist der Alkoholausschank verboten, wie die Landesregierung am Dienstagabend mitteilte.

Wenngleich die Kommunen des Landes das „Sofort“ unterschiedlich auslegen und manche erst am Montag den Zapfhahn zudrehen wollen – Fakt ist: Nach dem Weihnachtstreiben mit Rummel, Eisbahn und Handwerkermarkt ist nun auch diese Mini-Variante passé.

Anzeige

Ohne Glühwein lohnt es nicht

Bude zu – Affe tot? Die Stralsunder Händler sehen das ganz unterschiedlich. Henrik Haack, der seit zehn Jahren sein Geschäft „Barrique“ in der Judenstraße betreibt, hat am Dienstagabend den letzten Glühwein verkauft. „Jetzt was ohne Alkohol anzubieten, lohnt sich nicht, dafür ist der Aufwand zu hoch. Ich hab alles abgebaut. Tische, die zum Klönen einladen, hatten wir ja dieses Jahr wegen Corona eh nicht.“

„Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie solche Entscheidungen getroffen werden können, weil die Einkaufszentren sind voll mit Menschen und hier unter freiem Himmel an der frischen Luft dürfen die Leute keinen Glühwein mehr trinken? Was soll das?, Kerstin Schmidt Quelle: Christian Rödel

Der 54-Jährige sieht das aber nicht so dramatisch, denn der Glühweinstand ist für ihn nur ein Nebengeschäft. Alles andere läuft weiter, auch vor einer Schließung hat er keine Angst. „Ich verkaufe mit Pasta, Senf, Soßen und Essig ja Lebensmittel, und dann gibt es noch etwas zum Desinfizieren dazu“, lacht der Stralsunder und spielt damit auf das reichhaltige Angebot an Hochprozentigem an.

Noch besteht keine Pflicht, weil Verordnung fehlt

Doch Alkoholausschank heißt ja nicht, dass ein Händler schließen muss. Die Buden, die gerade per Sondergenehmigung in der Stralsunder Altstadt aufgebaut wurden, können Alkoholfreies und Bratwurst weiter verkaufen. „Die reinen Glühweinstände werden nicht in Betrieb genommen“, sagt Peter Koslik, Sprecher der Hansestadt. Die spannende Frage ist: Wer kontrolliert die Vorgaben? Wer kostet, ob der Punsch wirklich kindertauglich ist? Dazu sagt Olaf Manzke vom Landkreis Vorpommern-Rügen gegenüber der OZ:

Lesen Sie auch

„So wie bei den anderen Bestimmungen auch kontrollieren die Ordnungsbehörden, allerdings stichprobenartig oder nach Hinweisen. Anders ist das gar nicht zu schaffen.“ Und ab wann gilt das Ausschankverbot für Alkohol? „Wir erwarten dazu die Landesverordnung, denn die Bestimmungen müssen schon in eine rechtliche Form gegossen werden, sonst ist das nicht durchzusetzen.“ Landkreis und Hansestadt arbeiten zudem an einer Verordnung, die regelt, auf welchen Plätzen künftig Masken getragen werden müssen.

Höögvein auf dem Alten Markt

„Über kurz oder lang war es ja auch absehbar, dass es diese weiter verschärften Regelungen geben wird, aber es ist natürlich traurig so ohne leckeren Glühwein.“ René Marinak Quelle: Christian Rödel

Für die Macher bei „Schluck und Happen“ ist das Verbot kein Grund zum Aufgeben. „Wir werden unseren Ausschank weiter offen halten“, erklärt Fabian Schwabe. Täglich ab 15 Uhr kann man dort auf dem Alten Markt weiter sein Heißgetränk und im Moment auch noch seinen Höögvein genießen. „Das werden wir erst einstellen, wenn die Landesverordnung dazu raus ist“, sagt Fabian Schwabe, doch dann werde man sich selbstverständlich auch daran halten und „ausschließlich Punsch verkaufen“, schaut er voraus. Zusätzlich zu dem derzeitig angebotenem Apfel-Birnen-Punsch wird es dann noch einen dunkeln Punsch geben. „Und wir werden den Höögvein dann in Flaschen verkaufen, damit sich die Leute den zu Hause warm machen oder ihn verschenken können.“

Schutz aller hat Priorität

„Durch Freunde und Verwandte, die in Bayern leben, weiß ich, dass dort aus nachvollziehbaren Gründen eine Ausgangssperre herrscht, aber hier im Nordosten, wo die Fallzahlen relativ gering sind, ist es für mich unverständlich, warum kein Glühwein mehr ausgeschenkt werden darf.“ Simone Bäcker Quelle: Christian Rödel

Ganz anders hat man sich beim Romantikhotel Scheelehof entschieden. Dort wurde die Idee aufgegeben, auch an den beiden kommenden Adventssonntagen Glühwein und Kinderpunsch für den guten Zweck auszuschenken. „Unser erster Gedanke war, auf Punsch und Kakao umzuschwenken“, sagt Geschäftsführer Eike Sadewater. „Aber dann haben wir uns dagegen entschieden, die Lücke zu nutzen, denn das ginge an dem vorbei, was die Landesregierung erreichen will.“ Letztlich sei eine Menschenmenge, die wegen eines Kaffees anstehe genauso unangebracht wie eine Schlange wegen Glühweins, fügt Ute Reichel hinzu.

Im nächsten Jahr ein neuer Versuch

An den beiden Sonntagen hatte der Scheelehof zu Heißgetränken eingeladen und dafür um eine Spende für die Tafel-Kids, ein Projekt der Stralsunder Tafel, gebeten. „Das lief auch richtig gut“, sagt Eike Sadewater. Nicht nur die gesamte Atmosphäre mit Musik aus dem Haus und der Beleuchtung sei schön gewesen, die Menschen hätten sich an alle Regeln gehalten, und dass man an den beiden Tagen 2063 Euro eingenommen habe, sei einfach toll. „Deshalb ist das natürlich auch schade, aber der Schutz aller hat Priorität.“

Doch bei einer Sache sind sich alle einig: „Wir werden diese Aktion im kommenden Jahr wiederholen“, sagt Eike Sadewater. Das gesammelte Geld der vergangenen beiden Sonntage wird in den kommenden Tagen den Tafel-Kids übergeben.

Von Miriam Weber und Ines Sommer