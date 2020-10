Das sind die Gottesdienste am Wochenende in und um Stralsund

Stralsund

Zahlreiche Gottesdienste wird es auch am kommenden Wochenende in den Kirchengemeinden in Stralsund und Umgebung geben.

Der Gottesdienst in St. Marien wird am Sonntag um 10 Uhr gefeiert und wird von Pastor Lehnert übernommen.

Gottesdienst mit Taufe in St. Nikolai

Der Gottesdienst in St. Nikolai beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr, ist mit Taufe und wird von Pastor Witte durchgeführt.

In der Luther-Auferstehungsgemeinde wird der Gottesdienst am Sonntag in der Lutherkirche in der Tribseer Vorstadt gegen zwischen 10 und 11.30 Uhr gefeiert.

Die Fathers House Church hält ihren Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Richterberger Straße ab.

Am Sonntag feiert die Kirchengemeinde Heilgeist-Voigdehagen um 10.30 Uhr.

In der katholischen Pfarrei St. Bernhard in Stralsund wird am Samstag, 18 Uhr, und am Sonntag, 10.30 Uhr, zu Gottesdiensten in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit eingeladen.

Der Gottesdienst der Stralsunder Baptistengemeinde findet am Sonntag 10 Uhr in der Fährstraße statt.

In Prohn findet der Gottesdienst am Sonntag in der Kirche gegen 10.30 Uhr statt.

Erntedank in Kirche zu Deyelsdorf

Das Pfarramt Glewitz veranstaltet am Sonntag einen Erntedankgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche zu Deyelsdorf.

Die Gottesdienste für die beiden evangelischen Kirchengemeinden Richtenberg und Franzburg finden am Sonntag statt, in Richtenberg gegen 9 Uhr und in Franzburg gegen 10.30 Uhr.

Die evangelischen Kirchengemeinde Tribsees feiert ihren Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 9.15 Uhr, in der St. Thomas Kirche.

