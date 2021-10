Stralsund

Die gute Nachricht kam zuerst. “In Anbetracht des Infektionsgeschehens gehen wir davon aus, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden wird“, freute sich Timo Viecens im Kulturausschuss verkünden zu können. Das Veranstaltungsmanagement der Stralsunder Stadtwerke hofft nach der Absage im letzten Jahr, für dieses Jahr wieder auf eine reguläre Durchführung des Weihnachtsmarktes.

„Wir haben die Händler zu Bewerbungen aufgerufen. Erfreulicherweise gab es niemanden, der hier aus wirtschaftlichen Gründen ausscheidet, sodass der Markt wie gewohnt besetzt werden kann“, so Viecens erleichtert, dass die Händler die schwierigen Monate überstanden haben.

Zwischen Trubel und Besinnlichkeit

Wie bisher üblich wird der Neue Markt wieder zum Anziehungspunkt all jener wird, die den Trubel rund um die klassischen Fahrgeschäfte bevorzugen. Auf dem Alten Markt kann man zwischen Kunsthandwerkern, Wurst- und Glühweinständen und einem kleinen Kinderkarussell dann auch wieder seine Bahnen und Pirouetten auf der Eisbahn drehen. „Das ist ein Element, um das sich alles dreht. Die Eisbahn bleibt dann auch wieder bis zum 9. Januar“, sagt Viecens.

Auch der Rathauskeller wird sich wieder mit Leben füllen. Quelle: Christian Rödel

Derzeit laufen noch Gespräche mit den Händlern und Kunsthandwerkern, die sich im Rathauskeller präsentieren wollen. Da die Standmiete von einem Wochenende bis zu mehreren Wochen variiert, bleibt auch die Angebotspalette abwechslungsreich. Mit ein paar Einschränkungen muss dann aber auch der diesjährige Weihnachtsmarkt auskommen. „Wir müssen schauen, wie die Gastronomie stattfinden kann, ob es einen Glühweinstand im Rathauskeller geben wird. Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird dort aber Pflicht sein“, so Organisator Timo Viecens.

Er wies jedoch darauf hin, dass man die Pläne dann auch gegebenenfalls den Aktualisierungen der Landesverordnung anpassen und auf alles vorbereitet sein müsse. Ein Bühnenprogramm im Rathauskeller ist allerdings aus den genannten Gründen in diesem Jahr nicht eingeplant. Geprüft wird, ob stattdessen Walking Acts im Außenbereich möglich sind.

Stralsunds Weihnachtstanne ist schon gefunden

Die Weihnachtstanne wird bereits Anfang November ihren Platz einnehmen. Quelle: Stefan Sauer

Ab dem 22. November kann man sich wieder zu „Oh, du Fröhliche“ auf dem Neuen Markt oder „Stille Nacht“ auf dem Alten Markt freuen, wenn der Oberbürgermeister um 17 Uhr die Eröffnung vornimmt. Die Fahrgeschäfte auf dem Neuen Markt, wie auch der Rathauskeller, bleiben dann bis zum 22. Dezember geöffnet. Der Alte Markt lädt bis zum 9. Januar zum Besuch. „Die Schausteller hoffen, dass die Stralsunder und Gäste Lust darauf haben und den Markt in diesem Jahr auch annehmen“, so Timo Viecens. Er hofft auf eine sich nicht verschlechternde Pandemie-Entwicklung. „Wir werden uns bestens vorbereiten auf alle Szenarien, aber es wird dann eine andere Atmosphäre haben.“

Zuvor fiebern die Stralsunder jedoch dem Aufstellen der Weihnachtstanne vor dem Rathaus entgegen. Ab dem 8. November soll sie dann schon auf die Adventszeit einstimmen. „Dafür danken wir allen für ihre Bewerbungen“, sagte Timo Viecens. Entschieden hat man sich hier bereits für ein Exemplar aus Neu Lüdershagen, das dann auch wieder von den Stralsunder Werkstätten geschmückt wird.

Beliebte Weihnachtssterne kommen

Auf Nachfrage des Kulturausschusses berichtete Heidi Waschki vom Amt für stadtwirtschafliche Dienste, dass sich die Stralsunder auch wieder auf die Weihnachtssterne freuen dürfen. Diese wurden im Stadtgebiet verteilt, um trotz des in der Pandemie ausgefallenen Weihnachtsmarktes etwas Adventsstimmung in den Stadtteilen zu verbreiten und wurden so beliebt, dass sie sich zum wohl attraktivsten Fotomotiv in diesem Zeitraum entwickelte. Ob die Weihnachtssterne nun dieses Mal auch wieder bis Ostern erfreuen dürfen steht allerdings noch nicht fest.

Vorgesehen ist jedoch, dass die Stadt in diesem Jahr neben der Ossenreyerstraße auch in der Heilgeiststraße für eine festliche Beleuchtung sorgen wird. Zuletzt brachte die CDU den Antrag ein, auch Nebenstraßen einen weihnachtlichen Glanz zu verleihen. Wie Heidi Waschki berichtete, wird an elf Stellen die Heilgeiststraße mit den Lichterketten überspannt.

Auch mobile Tannenbäume, die von Vereinen oder Kindergärten geschmückt werden, sollen im Stadtgebiet wieder verteilt werden. Inzwischen überlegt die Stadt jedoch, Tannen auch einzupflanzen und an prägnanten Orten in der Stadt wachsen zu lassen. Diese erübrigen dann in ein paar Jahren das Fällen von Bäumen und können alle Jahre wieder geschmückt verzaubern.

Von Wenke Büssow-Krämer