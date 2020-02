Stralsund

Überall Hundehaufen: Nachdem die OSTSEE-ZEITUNG über die katastrophalen Zustände in der Baumschulenstraße und dem dortigen Spielplatz berichtete, entbrannte eine Debatte der Facebook-Nutzer. Die meisten – unter ihnen auch viele Stralsunder, die selbst einen Hund halten – waren sich einig, dass die Hinterlassenschaften der Vierbeiner von den Besitzern entsorgt gehören.

So schreibt etwa Sally Raese: „Darüber ärgere ich mich seit Jahren! Besonders aber, seitdem ich Kinder habe. Liebe Hundebesitzer, am liebsten würde ich Sie jedesmal bitten, die Sch... von den Kinderschuhen zu kratzen.“ Viele haben den Eindruck, dass sich das Problem mit dem Hundekot enorm verstärkt hat. Laura Zoch etwa schreibt: „Es ist wirklich extrem geworden, auch in der Altstadt.“ Ähnliches bestätigt Christin Renkel: „Nicht nur auf den Spielplätzen liegt der Kot der Hunde rum, mittlerweile auch auf den Gehwegen und wo auch sonst, auf Rasenflächen. Ganz schlimm in Knieper West I. Die Hunde können ja nichts dafür. Es muss endlich was passieren. Bußgelder in entsprechender Höhe oder irgendwas anderes, was fruchtet.“

Besonders groß ist der Frust bei den Hundebesitzern, die den Kot ihrer Tiere einsammeln und dann Folgendes erleben: „Ich ärgere mich auch immer wieder darüber, wenn ich die Hinterlassenschaft meines Hundes beseitige und noch keine drei Schritte gegangen bin und in den nächsten Haufen trete“, schreibt Baerbel Kohls und weiter: „Ich muss aber auch sagen, nicht nur die Hunde machen überall hin, auch die Leute tragen ihr Bestes dazu bei. Das sieht man so schön an den Taschentüchern, die gleich daneben liegen. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass man den Po des Hundes abwischt, um dann den Haufen liegen zu lassen.“

Und Wolfgang Degenhardt wird ziemlich deutlich: „Es kotzt mich an, dass die ihre Hinterlassenschaften nicht weg machen, ich bin selbst Hundehalter und mache die Haufen von meinem Hund immer weg. Kein Wunder, dass es immer mehr Hundehasser werden. Warum unternimmt das Ordnungsamt nicht verschärfte Kontrollen?“

Für Irritation sorgte hingegen der Kommentar von Kim Maren Lipinski, sie schreibt: „Von Reh, Wildschwein und so weiter macht es auch keiner weg. Glasscherben sind viel schlimmer als Hundehaufen.“ Und sie beklagt, dass es zu wenige Mülleimer gibt, und die Hundebesitzer die Tüten dann mit nach Hause nehmen müssten. Darauf reagierte Björn Gottschalk: „Es gibt genug Mülleimer, das ist Quatsch.“, während Christian Steinhage schreibt: „Hab noch keine Wildschweine in der Altstadt gesehen.“

Abschließend schreibt Nicky Korpel: „Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, Kotbeutel bei sich zu haben und die Hinterlassenschaften von seinem Vierbeiner weg zu sammeln. Das klappt selbst hier auf dem Dorf. Es muss verstärkt kontrolliert werden und Strafen errichtet werden gegen so was. Mensch Leute, sammelt die Haufen weg von euren Tieren oder sollen die Mitbürger euch das vor eure Haustür legen?“

Lesen Sie auch:

Stralsunder Tagesmuttis ärgern sich über Hundehaufen am Spielplatz

Von Miriam Weber