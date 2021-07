Demo am Mittwoch: „Stralsund braucht die Werft“

Stralsund

Die Industriegewerkschaft Metall ruft zu einer Demonstration am Mittwoch, 4. August, auf dem Parkplatz vor der Werft in Stralsund auf. Titel: „Stralsund braucht die Werft“. Beginn ist um 9 Uhr.

Nachdem das Luxus-Kreuzfahrtschiff „Crystal Endeavor“ in der ersten Monatshälfte Stralsund verlassen hat, ist weiterhin die Frage ungeklärt, wie es für die Beschäftigten weitergehen soll. „Für einen Fortbestand der Werft sind neue Aufträge notwendig“, heißt es seitens der IG Metall.

Sie verweist darauf, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes Gelder freigegeben hat, die Transfergesellschaft steht, die „Endeavor“ auf Reisen ist und die von den MV Werften erst in Warnemünde und nun in Wismar gebaute „Global I“ fertig wird. Die Gewerkschaft bezeichnet all das als „gemeinsamen Erfolg von Landesregierung, Bundespolitik, den MV Werften und den IG Metaller*innen“.

Offshore als zweites Standbein

Geschäftsführer Guido Fröschke hat konkrete Vorstellungen, was nun zu tun ist. „Die Politik muss sich um bessere Bedingungen der Bauzeitfinanzierung kümmern, damit weiter Schiffe gebaut werden können. Genting (Eigentümer der MV Werften – Anm. d. Red.) muss die Schiffe wieder abnehmen und bezahlen.“ Fröschke bringt als Beispiele den Bau einer „Crystal Endeavor II“, einer „Global II“ und von Plattformschiffen ins Spiel.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Mittelfristig müssen Offshore-Aufträge auch mit anderen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern ein zweites maritimes Standbein sein“, führt Fröschke aus. „Dafür müssen wir am Mittwoch Flagge zeigen und den Druck auf das Unternehmen und die Politik erhöhen.“

Die Demo ist nicht die erste in diesem Jahr. Für viel Aufsehen sorgte ein Autokorso von Werftmitarbeitern vom Betriebsgelände zum Alten Markt im Februar. Zudem machten Beschäftigte vorm Stralsunder Werkstor anlässlich der Nationalen Maritimen Konferenz im Mai mit einem Protest auf ihre unsichere Situation aufmerksam.

Von Kai Lachmann