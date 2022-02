Demo gegen Corona-Maßnahmen in Stralsund: Immer weniger gehen auf die Straße

Stralsund

Protest gegen Corona-Maßnahmen: Am Montagabend sind hunderte Menschen lautstark durch die Stralsunder Innenstadt gezogen. Gegen 18 Uhr trafen sich die Gegner der Corona-Maßnahmen vor der „Gorch Fock“ am Hafen.

Vor dem Start des Umzugs sammelten die Organisatoren um Demoanmelder Ronny Poge noch Unterschriften für eine Aktion, welche sich unter anderem gegen eine vermeintliche Spaltung des Volkes richtet. Initiiert hat diese Aktion ein Ribnitzer Aktivist, der sich der „fliegende Otto“ nennt. Die Aktion wurde anschließend von den Rügener Demonstranten in Bergen fortgesetzt.

Teilnehmerzahl in Stralsund rückläufig

In Stralsund gehen immer weniger Leute auf die Straße. Nachdem sich die Anzahl der Teilnehmer zuletzt im Januar zwischen 400 bis 500 Teilnehmern eingependelt hatte, kamen dieses Mal nur etwa 380 Demonstranten zusammen. Laut Anmelder hinge dies mit den Ferien aber auch mit dem Valentinstag zusammen. An der Demo nahmen alle Bevölkerungsschichten teil, auch Jugendliche, Rentner, Kinder oder Familien mit geschmückten Kinderwagen. Während sich etliche Transparente gegen die „Maskenpflicht an Schulen“ oder die Impfpflicht richteten, waren am Rande der Demo aber auch Reichskriegsflaggen zu sehen.

Vor dem Umzug wurden noch etliche Forderungen vorgetragen. Zu diesen zählte die sofortige Aufhebung der 2G- und 3G-Regeln sowie das Anhören aller ärztlichen Positionen im Diskurs um das Coronavirus durch Bundes- und Landesregierung. Den Politikern wurde zudem fehlende Dialogbereitschaft vorgeworfen.

Mahnwache am Alten Markt mit 20 Teilnehmern

Die Stralsunder Landtagsabgeordneten Beatrix Hegenkötter (SPD, links im Bild) und Ann Christin von Allwörden organisierte eine stille Mahnwache auf dem Alten Markt. Quelle: Kay Steinke

Zu einem Dialog hätte es bereits auf dem Alten Markt kommen können. Dort fand die überparteiliche Mahnwache „Maske auf, Abstand halten, solidarisch sein“ statt. Dem Aufruf für Zusammenhalt, Verantwortung und Solidarität waren rund 20 Teilnehmer gefolgt. Sie entzündeten vor dem Rathaus Grabkerzen und gedachten damit den Corona-Toten. Für „ein faires Streiten, statt nur Frust rauslassen“ hatten die Landtagsabgeordneten Beatrix Hegenkötter (SPD) und Ann Christin von Allwörden (CDU) sowie Die Piraten, die Tierschutzpartei und die SPD aufgerufen.

„Es ist leicht, Menschen dazu zu bewegen, gegen etwas auf die Straße zu gehen“, sagt von Allwörden. „Schwerer ist es, Menschen auf die Straße zu holen, wenn sie die Dinge positiv begleiten. Wir stehen hier jeden Montag mit einer kleinen Gruppe, um all den Menschen zu danken, die Verantwortung in dieser Krise tragen, die sich solidarisch verhalten und denen, die durch die Pandemie erschwerte Arbeits- und Lebensbedingungen ausgehalten haben und aushalten. Und wir gedenken der Coronatoten und deren Angehörigen. Dies vermissen wir bei der Diskussion um die Maßnahmen mit den lauten Gegnern der anderen Demonstration.“

Die Polizei sicherte beide Veranstaltungen ab. Bis 20 Uhr gab es laut den Beamten auch keine besonderen Zwischenfälle.

Von Kay Steinke