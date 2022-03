Demo gegen Corona-Maßnahmen in Stralsund: Zahl der Demonstranten sinkt weiter

Stralsund

Am Montagabend haben sich 190 Menschen versammelt, um ihren Unmut gegen die Corona-Maßnahmen deutlich zu machen. Dabei zogen sie ab 18 Uhr lautstark durch die Straßen der Stralsunder Innenstadt. Laut Polizei verlief der Protest ohne besondere Vorkommnisse. Zu Verhaftungen oder Verstößen sei es zufolge der Polizeipressesprecherin Jennifer Fischer nicht gekommen. „Die Zahl der Demonstranten ist rückläufig“, kommentiert sie die Lage.

An der Abschlusskundgebung nehmen deutlich weniger Menschen teil, nur noch rund 140 Personen (vor Ort gezählt). Sie rufen Parolen wie „Montags frei für die Polizei.“ Einer der Demonstranten hält dabei eine blaue Flagge mit der Aufschrift „Trump, bring Amerika wieder in Ordnung“.

Gegen 19 Uhr kritisiert Demoanmelder Ronny Poge in seiner Rede die Corona-Maßnahmen. Dabei äußert er sich auch zum derzeitigen Krieg in der Ukraine sowie die von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigte Unterstützung. Laut Poge würde sich Deutschland dadurch einmischen, was aus seiner Sicht gefährlich sei.

Von Barbara Waretzi