Demo und Kundgebung am Montag in Stralsund

Stralsund

Immer wieder montags: Auch am Valentinstag wollen sich um 18 Uhr Gegner der Corona-Maßnahmen vor der „Gorch Fock“ treffen und im Anschluss lautstark durch die Altstadt ziehen. Nachdem im Dezember und Anfang Januar die Teilnehmerzahl des Protests stetig zunahm, hat sie sich in den letzten Wochen zwischen 400 und 500 eingependelt. Die Aktionen blieben in der Vergangenheit stets friedlich.

Erneut wird zeitgleich auf dem Alten Markt eine stille Mahnwache abgehalten. Bei dieser wird den Toten der Corona-Pandemie gedacht. Zunächst rief ausschließlich die örtliche SPD dazu auf. Nun ist daraus ein überparteilicher Aufruf geworden, dem sich Ann Christin von Allwörden (CDU) sowie Die Piraten und die Tierschutzpartei angeschlossen haben.

Darin heißt es: „Wir möchten ein Zeichen setzen für einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander. Für Sachlichkeit und Verantwortung füreinander. Für faires Streiten, statt nur Frust rauslassen.“ Die Teilnehmerzahl lag bisher zwischen 30 und 60.

Von Kai Lachmann