Demokratie-Fest im Stralsunder Bürgergarten: ​„Bunte Popel“ begeisterte Kinder 

Stralsund

Am Sonntag hatten nicht nur wir Erwachsene die Wahl, nein mit absoluter Mehrheit nahmen auch die Kinder die Wahl an, denn die fiel ihnen im „Bürgergarten“ zum Wochenabschluss alles andere als schwer. Es war pure Lebensfreude statt ernstem „Urnengang“

Weniger „kreuzgefährlich“ als der Urnengang

Zwischen Bratwurst und Booten, Schminken und Sprayen, Fußball und Fangen, war sie doch weniger „kreuzgefährlich“ als vielmehr punktgenau. Zum mittlerweile achten Mal veranstalteten die emsigen Mitstreiter um den “Bürgergärtner“ Bert Linke dieses Kinderfest, was seinerzeit als knallbuntes Echo auf eine “NPD- Party fürs junge Volk“ aus der Taufe gehoben wurde.

Autor Gunter Lampe Quelle: privat

Für die Macher ist dabei weniger entscheidend, dass alles kostenlos ist an diesem Tag, viel wichtiger ist ihnen, dass es nicht umsonst ist. Die Philosophie dieses Ortes “Inhalte befördern-Begegnungen schaffen-Leute vernetzen“ war auch dieses Mal ein energiegeladener Selbstläufer.

Ganz anders als beim Popeln, musste sich kein Kind hier was aus der Nase ziehen lassen, nein, sie gingen wie selbstverständlich, so ist es Kindern zu eigen, einfach und unbefangen ihrer Nase nach. Kleine zwischen Großen, an allen Ecken ohne Ende, mitschwimmen im wilden Gewusel, sich treiben lassen auf dem Teich, einmal aus sich rausgehen und sich auch wieder einkriegen.

Alles einträchtig miteinander dabei, unter den Augen wohlwollend entspannter Eltern. Es war die Art von „Wahlparty“, wo die „Zweitstimme“ sichtlich die erste Geige spielte. Anders als bei der Wahl für die Großen, hielt man eben genau ein, was man den „Kleinen“ versprochen hatte: “Bunte Popel“ für alle.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fest „Bunte Popel“ wurde 2018 ausgezeichnet

2018 erhielten die „Bunten Popel“ den „Otto-Wels-Preis für Demokratie“. Auch dieses Mal war sehr eindrücklich erlebbar, dass „Freiheit und Leben“ hier durchweg gegeben wurden und dass die Ehre all denen galt, denen sie absolut gebührte. An diesem Tage waren es uneingeschränkt alle, die im „Bürgergarten Stralsund“ mittaten, mithalfen und mitmachten. „Bunte Popel“ waren so schon lange vor der ersten Hochrechnung eine verdammt gute Wahl!

Von Gunter Lampe