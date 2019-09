Bauhausfest in Niepars - Hier sind Ideen für ein kreatives Leben gefragt Das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus wird bei einem Bauhausfest in Niepars thematisiert. Für das Fest ziehen die Jugendkunstschule Vorpommern-Rügen und der Verein „Demokratie leben“ an einem Strang.

In den Ferien erprobten 45 Mädchen und Jungen in der Art-School des Jugendkunstvereins Vorpommern-Rügen in Prora getreu dem Bauhausmotto "Die Welt neu entdecken" ihre Kunstfertigkeit in verschiedenen Workshops. Quelle: Jugendkunstschule VR