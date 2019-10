Stralsund

Auftakt zur traditionellen Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Stralsund: Mit dabei waren am Montagvormittag in der Innenstadt unter anderem der Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth ( SPD), Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU), Thomas Reichenbach v...