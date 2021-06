Der "Würgeengel" der Kinder wütete auch in Putbus

Putbus

„Warum müssen solche guten braven Kinder voller Gesundheit und Lebensfreude durch eine verheerende, schreckliche Krankheit, für die kein Arzt ein Mittel weiß, hinweggerafft werden“, schrieb 1891 der Lehrer Franz Andresen aus Schleswig-Holstein in ein Erinnerungsbüchlein für seine Tochter. Theodora Catharine war wie so viele Jungen und Mädchen im 19. Jahrhundert an der Diphtherie gestorben, dem „Würgeengel der Kinder“, wie die Krankheit auch genannt wurde.

Tagelang hatte sie und ihr verzweifelter Vater, der an ihrer Seite blieb, gegen die Krankheit gekämpft - vergebens. So erging es auch dem Gymnasiallehrer Victor Loebe und seiner Frau Rosa in Putbus. Im Mai 1883 verloren sie ihr 12-jähriges Gretchen. In seinem kürzlich herausgegebenen Tagebuch schildert Loebe dieses Unglück für seine Familie sehr berührend. Zu der Sorge um das kranke Kind kam die Sorge, die Seuche könnte sich ausbreiten.

Drei Geschwisterkinder waren in der Wohnung, von der Mutter betreut und noch Internatsschüler des Königlichen Pädagogiums zu Putbus, die bei Loebes als sog. Pensionäre wohnten. Grete wurde insoliert, der Arzt gerufen, die Schüler nach Hause geschickt. Das kranke Kind erhielt Eisumschläge um den Hals und Eisstückchen in den Mund. Die Mandeln wurden regelmäßig mit Medizin bepinselt.

Die Erstgeborene verlor den Kampf gegen den Tod

Man wechselt jedes Mal die Kleidung, wenn man das Krankenzimmer verließ, um die anderen Kinder nicht anzustecken. Zwei Tage nachdem Gretchen krank geworden war, erwachten ihre beiden Schwestern weinend mit Halsschmerzen. Der Vater lief sofort zur Apotheke und besorgte Pinsel, um keine Zeit zu verlieren. Der Arzt, der die Familie regelmäßig aufsuchte, hielt nun auch beim Sohn Victor die Diagnose Diphtheritis für realistisch, die aber zunächst nicht ausbrach. Sofort wurde der Junge isoliert. Er wechselte in den Haushalt des Pastors, wo er versorgt wurde.

Die erstgeborene Tochter Grete verlor ihren Kampf gegen den Tod nach drei Tagen. Ihr Herz versagte, so Loebe, obgleich ihre Luftwege freigeblieben wären. Die Beerdigung musste wegen der Hitze schnell organisiert werden. Auf Anweisung des Arztes wurde das Zimmer, in dem das Kind starb, mit Karbol desinfiziert, die Tür mit Vorhängen abgedeckt. Vom Tod der Schwester erfuhren die noch kranken Mädchen und der Sohn in Obhut des Pastors zunächst nichts; man wollte sie nicht ängstigen. Victor erkrankte, schwer sogar, die Kinder wurden wieder getrennt, die Stuben gesäubert und das Wachen und die Sorgen begannen von Neuem.

Lehrer Loebe notiert, dass er natürlich auch dieses Mal vom Unterricht freigestellt worden sei. Der Sohn überstand die Infektion, aber er brauchte lange, um sich zu erholen. Wegen Erschlaffung seiner Stimmorgane musste er „elektrisiert“ werden, wie sein Vater schreibt. Die Diphtherie wütete bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auch in Putbus. So manches Mal wurden dann die Schulen geschlossen.

Von Jutta Neuper