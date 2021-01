Stralsund

Vom strahlenden Weiß der Polarwölfe ist bei den fünf Jungwölfen im Stralsunder Zoo nicht viel zu sehen. „Sie bringen ganz schön Leben ins Gehege und toben viel“, erklärt Zoodirektor Dr. Christoph Langner. Also sind es im Moment mehr Schmutz- als Polarwölfe.

Ein kleiner Unterstand mit Info-Tafeln ist am Gehege der Polarwölfe im Lockdown entstanden. Quelle: Miriam Weber

Die Geburt des Quintetts im Mai des vergangenen Jahres gehört unbestritten zu den Höhepunkten. Nach 13 Jahren Geburtenpause tapsten die graubraunen Welpen gesund und munter durch das Gehege und erfreuten mit ihrer Tollpatschigkeit und ihrer Neugier die stolzen Eltern, Tierpfleger und Besucher. Zum Jahresende gab es bei den Wölfen aber auch eine traurige Nachricht. „Ragnar“, der Stammvater des Stralsunder Rudels, war mit 13 Jahren gestorben.

Auch beim Stralsunder Zoo hatte das vergangene Jahr mit den unzähligen Besonderheiten keine Ausnahme gemacht. Erst zum zweiten Mal überhaupt in der Geschichte des Zoos musste die Einrichtung die Türen für einen längeren Zeitraum für die Besucher schließen. Und dennoch war es durchaus ein erfolgreiches Jahr, auf das die Zoomitarbeiter zurückschauen.

Viele Besucher im vergangenen Jahr

Rita, ein schwarzbuntes Niederungsrind, ist mit 20 Jahren das zweitälteste Tier im Stralsunder Zoo. Azubi-Tierpflegerin Christin Kuchler verwöhnt sie mit einem Apfel. Quelle: Miriam Weber

„Unsere Tiere, unsere Parklandschaft und die vielen Angebote sorgen dafür, dass unser Zoo ein verlässliches Freizeit- und Bildungsangebot für alle Stralsunder und Gäste darstellt,“ sagt der Zoodirektor. „In Zahlen bedeutet es, dass unser Zoo zum zehnten Mal in Folge mit über 140 000 Jahresbesuchern einen sechsstelligen Wert feststellen kann. Für uns ist es Lohn und Aufgabe zugleich, den Zoo für unsere Gäste attraktiv und zeitgemäß weiterzuentwickeln.“

Zahlreiche Ideen in ein Konzept gegossen

Und genau dafür hat die Hansestadt Stralsund einen Masterplanprozess in Gang gesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Zoo, Fachleuten aus der Stadtverwaltung, dem Förderverein, einem externen Zooplaner und der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund wird ein Entwicklungskonzept für die Zukunft erstellt, das vor allem beinhaltet, was in den kommenden 10 bis 15 Jahren im Zoo passieren könnte. Wesentliche Bestandteile sind dabei die aktuellen Baustellen im Zoo.

Neben diversen Restaurierungen von Wegen, Ställen und Gebäuden wurde etwa die Futterverlagerung deutlich verbessert. Seit Herbst 2020 sorgt ein neues Kühllager für stets frisches Futter bei Löwe und Co. Dort lagert auch richtig viel Fisch, damit es etwa den Pelikanen an nichts fehlt.

Ostern dann ins Südamerikahaus

Flügel trocknen im Zoo: ein Truthahngeier. Quelle: Miriam Weber

Auf Hochtouren läuft außerdem der Umbau des Südamerikahauses. „Wenn alles glatt läuft, dann können die Besucher Ostern das erste Mal einen Blick hineinwerfen“, schaut Christoph Langner optimistisch voraus. Der Zugang wird dann von der Seite erfolgen, bei der Gestaltung hat man sich an einem südamerikanischen Tempel orientiert, mit vielen Pflanzen und höhlenartigem Charakter. „Es soll daran erinnern, wie sich die Natur ein Bauwerk zurückerobert.“ Im Inneren gibt es unter anderem eine einsehbare Forscherstation, in der Schülergruppen an Mikroskopen experimentieren können.

Vor dem Haus steht ein Heizcontainer, der mit einer Scheitholzheizung von nun an für die Wärmeversorgung der umliegenden Gebäude sorgt. Noch sieht der zwar etwas fehl am Platze aus, doch das soll sich bald ändern, wenn sein Äußeres mit einem Graffito verschönert wird.

Doch zu dem Masterplan gehören noch viele weitere Überlegungen, auch wenn das Konzept voraussichtlich erst Ende Februar festgezurrt sein wird. „Es wäre schön, wenn wir viele Ideen umsetzen könnten“, sagt Christoph Langner. „Es soll kein Plan für die Schublade werden.“ Gemeinsam mit dem Zooplaner könne man sich vorstellen, dass es unter anderem eine Vielzahl neuer Wege für die Besucher geben wird, etwa einen Pfad, der hoch oben durch die Bäume führt, einen Schleichpfad oder eine Seidenstraße oder einen Mühlenpfad.

Winterzeit bei der Mahnkeschen Mühle im Zoo. Quelle: Miriam Weber

Letzterer ist für Christoph Langner das Stichwort. Denn in dem weithin sichtbaren Wahrzeichen des Zoos, der Mahnkeschen Mühle, kann man sich nicht nur seit dem letzten Jahr trauen lassen, sondern es ist auch angedacht, dass dort in diesem Jahr endlich das Schaumahlen stattfindet. Perspektivisch wäre sogar vorstellbar, dass dort ein Café mit einem Wasserspielplatz entsteht und an der Mühle Brot gebacken werden kann, gibt Christoph Langner einen Einblick, welche Ideen unter anderem in dem Masterplan diskutiert werden.

Die Mini Shettys Piff und Paff fühlen sich im Stralsunder Zoo pudelwohl. Quelle: Miriam Weber

Das Bildungsangebot des Zoos dürfte sich dadurch weiter vergrößern. Trotz der Einschränkungen im vergangenen Jahr ist das vorhandene Angebot wieder gut genutzt worden. In der Zooschule, in welcher Kinder, Schüler und Kleingruppen betreut werden, konnten im Jahr 2020 knapp 1000 Besucher gezählt werden. Am Sommerferienprogramm nahmen unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen insgesamt 102 Kinder teil. Auch die Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule in Grünthal wurde im Jahr 2020 erfolgreich weitergeführt. So begannen und vollendeten die 22 Schüler bei wöchentlichen Besuchen diverse Projekte. Der besucherreichste Tag war übrigens der Landeszootag, an dem 2359 Gäste gezählt werden konnten.

Von Miriam Weber