Der erste Azubi: Michallak fand die große Liebe bei Folian  

Sein ganzes Arbeitsleben hat Christian Michallak aus Niepars bisher bei einem Arbeitgeber verbracht. Mit 16 Jahren heuerte der heute 36-Jährige bei den Verpackungsspezialisten von Folian aus Stralsund an – als erster Azubi überhaupt. „Ganz am Anfang war ich Praktikant, dann habe ich mich hochgearbeitet und eine Ausbildung zum Drucker gemacht“, sagt er. „Heute heißt das aber Medientechnologe für Druck“, scherzt er. Noch immer arbeitet er an einer Druckmaschine. „Farben einstellen, Wasser einstellen und wenn ich es schick finde, dann wird gedruckt“, so Michallak.

Liiert ist der 36-Jährige übrigens auch mit einer gelernten Medientechnologin. Seine Herzdame hat er bei Folian kennengelernt. „Wo auch sonst“, scherzt er.

Auch die nächsten 20 Jahre kann er sich gut bei Folian vorstellen. „Solange es die Firma gibt, bleibe ich.“ Seit er angefangen hat, hätte sich viel getan. „Sieht man schon bei den Mitarbeitern. Damals hatte ich die Personalnummer 15. Heute sind wir bei 100.“

Von kst