Der geteilte Salon! Friseure in Stralsund machen gemeinsame Sache

Stralsund

Der Schnitt ist das A und O. Karsten Stüber ist frisch gebackener Friseurmeister und freut sich darauf, wieder handwerklich zu arbeiten. Wieder? Ja, denn so geradlinig wie ein Haarschnitt verlief der Berufsweg des 38-Jährigen nicht. Eher verzweigt, mit immer wieder neuen Aufgaben und auf keinen Fall langweilig. Die nächste Station: Er macht sich als Friseur selbstständig, teilt sich fortan den Salon mit Anita Schmid in der Wasserstraße. „Sozusagen Roomsharing“, erklärt Karsten Stüber. „Wir sind in einem Salon, haben aber jeder unseren eigenen Bestand.“

Handwerkliches Geschick und Kreativität

Doch zunächst zurück zum Anfang. „Ich bin ein bisschen in den Friseurberuf reingerutscht“, sagt Karsten Stüber. „Die Lehrstellensituation war damals einfach eine andere“, erklärt der gebürtige Fürstenwerderaner, der seine Ausbildung in Prenzlau absolvierte. „Doch das bedeutet nicht, dass ich meinen Beruf nicht mag.“ Man könne kreativ sein, arbeite mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen und vor allem habe man den Anspruch an sich selbst, dass der Kunde mit einem guten Gefühl aus dem Salon geht. Und dazu gehöre dann das handwerkliche Geschick und Wissen und Kreativität. „Als Friseure sehen wir das Gesicht und dessen Form und schauen uns die Struktur des Haares an und versuchen dann, das Beste für den Kunden herauszuholen.“ Das sei auch manchmal mit sanften Hinweisen verbunden. „Aber das ist doch unser Job, dass wir nicht einfach nur Haare schneiden, sondern auch mit dem Kunden darüber reden, was geht oder vielleicht eher nicht.“

Nach dem Abschluss der Ausbildung arbeitete Karsten Stüber ein paar Jahre in seinem Beruf, bevor er sich dafür entschied, das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg abzulegen. Dann zog es ihn mit seiner heutigen Frau zum Studium nach Greifswald. „Aber Stralsund hat uns schon immer besser gefallen, deshalb leben wir seitdem hier.“ Und nicht nur das. „Wir sind hier angekommen, das ist unser Zuhause. Ich mag die Stadt und die Luft und die Nähe zum Wasser. Ich lebe gern hier.“

Roomsharing im Friseursalon

Karsten Stüber ließ dann zunächst das Handwerk ruhen und arbeitete in einer Werbefirma. Auch heute ist er noch an drei Tagen in der Woche im Digitaldruck Kruse tätig. In einem längeren Prozess entwickelte Karsten Stüber gemeinsam mit Anita Schmid die Idee vom Roomsharing. Doch zuvor stellte er sich der nächsten Herausforderung. „Ich wollte meinen Meisterbrief machen.“ Von Februar bis Juli ging es mit Schulungen und Prüfungsvorbereitungen noch einmal richtig in die Vollen. „Das war schon anstrengend“, gibt er mit einem Lachen zu. Doch am Ende ging alles gut. „Ich freue mich sehr darauf, wieder handwerklich zu arbeiten.“

Zunächst bietet Karsten Stüber montags und dienstags Termine nach Vereinbarung an. „Das Besondere ist, dass das am Dienstag bis 23 Uhr möglich ist." Sowohl Frauen als auch Männer können sich bei Karsten Stüber die Haare schneiden lassen.

Von Miriam Weber