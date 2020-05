Der große Wurf: Fünf Mal Nachwuchs bei Polarwölfen im Stralsunder Zoo

Stralsund

Darauf haben Mitarbeiter und Besucher des Zoos in Stralsund lange warten müssen: Bei den Polarwölfen hat sich Nachwuchs eingestellt. Wölfin Teja landete den große Wurf. Fünf Welpen wurden geboren. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

13-jährige Babypause beendet

„Dreizehn Jahre haben uns die Wölfe auf diesen schönen Moment warten lassen“, sagt Rüdiger Banditt, Tierpflegemeister im Stralsunder Zoo. „Damit sich ein Zuchterfolg einstellen kann, müssen nicht nur das Revier und die Versorgung stimmen. Besonders wichtig ist es, dass im Wolfsrudel eine klare Hierarchie herrscht.“ Nach dem Einzug der beiden jungen Wölfinnen Teja und Tikani musste erst einmal eine Rangfolge erkämpft werden. Erst als Teja sich in der Hierarchie gegenüber ihrer Schwester durchgesetzt hatte, seien die Weichen für Wolfsnachwuchs gestellt gewesen, erläutert der Experte. Dass Ragnar, vor 13 Jahren selbst im Stralsunder Zoo geboren und Leitwolf des dreiköpfigen Rudels, Vaterfreuden genießen darf, sei gar nicht so selbstverständlich, da er in seinem Alter bei Wölfen schon eher zu den Senioren zählt. Erschwerend kam hinzu, dass Wölfin Teja ihren allerersten Wurf erwartete.

Zwei Rüden und drei Wölfinnen

Seit dem 29. April sehnten sich die Mitarbeiter des Zoos auf ein Lebenszeichen aus der Wolfshöhle. Die Präsentation des Nachwuchses hob sich das Rudel zur besten Besucherzeit auf. Zu Himmelfahrt gelang einem Zoofreund der erste Schnappschuss von dem lang ersehnten Nachwuchs. Dies war für das Zooteam Grund genug, die fünf Wolfswelpen selbst in Augenschein zu nehmen und einer ersten Gesundheitskontrolle zu unterziehen. „Für Tejas ersten Wurf halten wir hier fünf stramme Welpen in der Hand“, kommentiert Rüdiger Banditt den Zuchterfolg. Nach einer ersten Untersuchung konnte in das Reviertagebuch verzeichnet werden, dass der Zoo Stralsund um zwei Rüden und drei Wölfinnen reicher ist.

Die Kleinen haben bereits die Augen geöffnet und werden immer häufiger ihre Wurfhöhle verlassen, um ihre Umwelt zu erkunden. „Besucher des Parks habe die größten Chance, die kleinen Wölfe zu beobachten, wenn sie das Gehege am frühen Nachmittag besuchen", lädt Rüdiger Banditt dazu ein, die kleine Sensation im Stralsunder Zoo in Augenschein zu nehmen.

