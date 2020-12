Eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen endete an der Schule in Dettmannsdorf (Vorpommern-Rügen) für einen der Beteiligten im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei in Ribnitz-Damgarten hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.