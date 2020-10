Stralsund

Das Corona-Virus hat eines der bedeutenden langjährigen Austauschprojekte zwischen Deutschland und Polen ausgebremst, das Deutsch-polnische Musikschulorchester. Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, musste ein lange geplanter Workshop mit anschließendem Konzert in Pasewalk kurzfristig abgesagt werden. Hintergrund ist offenbar ein Covid-19-Fall beim polnischen Partner.

Jugendliche Musiker pflegen Austausch seit über 20 Jahren

In der über 20 jährigen Geschichte des Austauschs hat diese kurzfristige Absage Seltenheitswert. Die Jugendlichen aus den Musikschulen der Region zwischen Stralsund und Stargard, zwischen Usedom und Stettin treffen sich sonst ein bis zwei Mal pro Jahr, um gemeinsam zu musizieren und zu konzertieren.

Anzeige

Alle Partner bedauern die Absage

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie das gesamte Dozenten-, Dirigenten- und Betreuerteam hatten sich auf das Projekt mit Proben an einem See im polnischen Czaplinek gefreut, denn das Deutsch-polnische Musikschulorchester ist für sie ein Highlight im Schuljahr. „Die Verantwortung für die Gesundheit aller im Projekt hat absolute Priorität und uns zur Absage bewogen“, so Musikschulleiter Wolfgang Spitz. Alle Partner im Projekt bedauern die Absage sehr.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das Deutsch-polnische Musikschulorchester ist Träger des Förderpreises des Landes Mecklenburg-Vorpommern und wird durch die Hansestadt Stralsund getragen. Dieses Projekt wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt.

Von kst