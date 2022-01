Stralsund/München

Die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer wird 2022 auf zwei Großveranstaltungen aufgeteilt. Laut einer Pressemitteilung der Störtebeker Braumanufaktur findet bereits Ende Mai ein Kreativbierfestival in Stralsund statt. Der Deutsche Meister der Hobbybrauer wird jedoch erstmals in München gekürt. So findet der Brauwettbewerb im September in der bayrischen Landeshauptstadt auf der drinktec, einer Weltleitmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, statt.

Ob Kirsch-Sauerbier oder Imperial Milkshake New England IPA: Der Wettbewerb um die besten Kreativbiere wird auch 2022 in der Hansestadt ausgetragen. Am 28. Mai sind Hobbybrauer aus ganz Deutschland aufgerufen, ihre besten Sude im exklusiven Rahmen vorzustellen. Neben dem Festival der Kreativbiere wird es eine Masterclass zum diesjährigen Wettbewerbsbierstil der Deutschen Meisterschaft geben. Die 10 besten Kreativbrauer bekommen dann auf der drinktec die Chance, ihr Bier dem Expertenpublikum der Weltleitmesse zu präsentieren und letzte Stimmen zu sammeln. Am 15. September erfolgt in München die Siegerehrung.

6. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer auf der Messe drintec

Eine größere Bühne wird es dieses Jahr auch für die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer geben. Die drinktec ist vom 12. bis 16. September der neue Austragsort für den offiziellen Wettbewerb. Neben einem eigenen Stand auf der Messe, an dem es neben allen wichtigen Infos zur Meisterschaft auch das Siegerbier 2021 zu verkosten gibt, findet auch die finale Runde der Juryverkostung mit Experten aus der gesamten Branche statt. Die offizielle Siegerehrung ist für den 15. September angesetzt.

Ab Februar sind Anmeldungen möglich

Hobbybrauer haben ab 25. Februar die Möglichkeit, sich zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft und dem Kreativbierfestival anzumelden und sich damit direkt ein Gratis-Ticket für die drinktec zu sichern. Dem Sieger des Wettbewerbs winkt ein besonderer Gewinn: Der neue Deutsche Meister der Hobbybrauer darf sein Bier gemeinsam mit den Störtebeker Brauern im Brauquartier einbrauen und bekommt 40 Kisten des fertigen Bieres nach Hause geliefert.

Über Bierstil kann schon abgestimmt werden

Welcher Bierstil 2022 gebraut werden soll, steht ab heute zur Abstimmung: Alle Bierinteressierten haben online die Möglichkeit, für ihren Favoriten zu voten. Die Verkündung des gewählten Bierstils erfolgt am 25. Februar in der Störtebeker Online-Verkostung zur Hopfen-Weisse, dem Gewinnerbier von 2021. Der Gewinner des Kreativbier-Wettbewerbs fährt nach Berlin zur Brauerei BRLO und wird seinen Sud ebenfalls im großen Maßstab einbrauen. Weitere Informationen zur Meisterschaft und die Abstimmung zum Bierstil gibt es auf www.hobbybrauer-meisterschaft.de

Die Sieger der letzten Meisterschaft

Am 11. September 2021 fand die 5. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer im Störtebeker Brauquartier statt. Insgesamt 180 Hobbybrauer aus ganz Deutschland nahmen an dem Wettbewerb teil. Als Sieger der Meisterschaft gingen Nils Lichtenberg und Nikki Parks aus Aachen hervor, die mit ihrer Interpretation eines hopfenbetonten Weizenbocks die Expertenjury überzeugte. Das beste Kreativbier 2021 stammt von Paul Schüßler aus Wiesbaden: Er überzeugte die teilnehmenden Hobbybrauer mit einem Peanutbutter Brown Ale.

Von kst