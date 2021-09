Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund: Wie dieser Rostocker zum Bier kam

Rostock/Stralsund

Maischen, Läutern, Würzekochen, Gären: Kristof Baumann kennt sich aus. In seinem Keller hat der Hobby-Brauer eine kleine Mini-Brauerei aufgebaut, alle zwei Monate braut er 20 Liter seiner Biersorte „Pierknüppel“.

„Ich habe ganz klein angefangen, mit zehn Litern alle paar Monate. Da hat mein Vater gesagt, dass er mehr davon trinken möchte und mich unterstützt, die Anlage zu erweitern“, sagt Baumann und lacht. „Man braucht schon ein paar Geräte. Läutereimer, was zum Kochen, Flaschen, was zum Säubern der Flaschen.“

Acht Stunden dauert ein Brauvorgang – für den Informatiker eine gelungene Abwechslung vom Alltag. „Brauen ist so vielseitig, man kann alte, längst vergessene Biere nachbrauen, man kann seinen Lieblingsbierstil entdecken und verfeinern oder kreativ mit den Zutaten Neues schaffen.“ Brauen sei ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Malze, Hopfen, Hefen und natürlich dem Wasser.

Angefangen hat alles vor vier Jahren, als der Rostocker erfahren hat, dass es eine große Hobbybrauer-Szene in Deutschland gibt und vieles allein zu Hause gebraut werden kann. „Dann habe ich mir ein Buch geholt und war ganz stolz, dass ich so mein erstes Pale Ale gebraut habe“, erinnert sich der 51-Jährige und gesteht: „Das hat nur so mittelmäßig geschmeckt. Ich habe vieles noch nicht so richtig verstanden.“ Über die Jahre hat sich der Rostocker immer mehr Wissen angeeignet, immer mehr ausprobiert.

Biermeisterschaft in Stralsund

In diesem Jahr nimmt er zum dritten Mal bei der „Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer“ in der Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund teil – 180 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben Bierproben zum Wettbewerb eingereicht. „Am stärksten vertreten ist Schleswig-Holstein mit 24 Bewerbern, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 20 Brauern“, erzählt Sprecherin Elisa Raus. MV sei immer im Mittelfeld vertreten – in diesem Jahr treten neun Hobbybrauer an – zum Teil in Gruppen, zum Teil allein. „Wir haben Kandidaten aus Rostock, Stralsund, Greifswald, Neubrandenburg, Bad Kleinen und Anklam“, sagt sie.

Der Bierstil des Wettbewerbs ist in diesem Jahr Hopfen-Weisse, ein hopfenbetonter, heller Weizenbock mit einem intensiven, aber fein ausbalancierten fruchtig-blumigen Hopfenaroma als Gegenspieler zu den vertrauten Weißbier-Aromen. „Wir wollen ein Bier, das die Aromatik mitbringt – also vollmundig ist und einen bananig-fruchtig-würzigen Geschmack hat“, sagt Raus.

Viel verkostet

Außerdem achte die Jury auf die Optik – etwa ob eine Schaumkrone vorhanden ist. Die Weltmeisterin der Biersommeliers musste in den vergangenen Tagen viel Bier kosten. „Wir saßen in verschiedenen Runden zusammen, haben in Vorrunden eine Auswahl getroffen“, sagt sie.

Am Wochenende selbst wird nun das Finale der letzten sechs ausgetragen. Eine Jury, bestehend aus Braumeistern und Biersommeliers, bewertet die Kreationen und wird den neuen Deutschen Meister verkünden. „Im letzten Jahr wurde viel diskutiert. Die Biere lagen nah beieinander“, so Raus. „Es wird spannend.“

Kreativpreis und künstlerischer Austausch

Die Teilnehmer selbst wissen noch nicht, ob sie in der Endauswahl sind. Die etwa 100 anreisenden Brauer – die anderen schalten sich digital hinzu – kommen aber nicht nur für den Meistertitel nach Stralsund. Der Wettbewerb findet im Rahmen eines Bierfestivals statt. Dafür bringt jeder Teilnehmer ein „Kreativbier“ mit. Ein Bier, bei dem der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind und sich jeder ausprobieren kann. Die Hobbybrauer verkosten die Biere der anderen, geben Feedback und wählen den Sieger.

Keine öffentliche Veranstaltung Die Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer findet am 11. September im Störtebeker Brauquartier statt, wenn auch mit einem angepassten, coronakonformen Konzept. Der kreative Austausch untereinander, das gegenseitige Verkosten und die Suche nach dem Deutschen Meister stehen auch in diesem Jahr im Fokus. Ein öffentliches Festival für Bierbegeisterte ist nicht möglich. Interessierte erhalten aber über die Social-Media-Kanäle des Veranstalters Einblicke in die Meisterschaft und das Festival. Weitere Infos unter: www.hobbybrauer-meisterschaft.de

Der Rostocker Kristof Baumann bringt ein schwarzes Ale – eine Mischung aus Red Ale und Guinness – mit. Er freut sich besonders auf das Zusammentreffen mit den anderen. „Jeder braut auf unterschiedliche Art, mit unterschiedlichen Methoden. Jede Anlage ist individuell, jeder lernt vom anderen und entwickelt seinen Stil. Man tauscht sich aus und kommt mit neuen Ideen und Wissen nach Hause“, so Baumann. „Toll sind die Masterclasses bei Störtebeker, Seminare zu Themen wie Hefe, Kegging oder Aromen. Die Meisterschaften sind extreme Inspiration.“

Siegerbier wird gebraut

Auch wenn der Meistertitel „ein großartiger Preis“ wäre, Chancen auf den Sieg rechnet er sich nicht aus. „Da sind andere viel ambitionierter dabei“, meint er bescheiden. Dem neuen Deutschen Meister winkt ein ganz besonderer Preis: Sein Bier wird professionell gebraut. „Das findet meistens so Anfang Dezember statt. Da muss der Sieger dann auch mitanpacken, auch Malzsäcke schleppen“, erklärt Elisa Raus. „Das ist immer sehr spannend, da die Brauer ja sonst nur in ganz kleinem Rahmen brauen.“

Von Katharina Ahlers