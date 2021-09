Stralsund

Die Störtebeker Brauerei empfing zur Deutschen Hobbybraumeisterschaft am Sonnabend fast 200 Gäste, die ihre eigenen Biere mitbrachten. Neben dem Hauptwettbewerb um das beste „Hopfen-Weisse“ konnten die Laien und Enthusiasten im Wettbewerb um das beste Kreativ-Bier ihre Getränke gegenseitig bewerten. Jeder Teilnehmer durfte sich und seine Kreation für eine gewisse Zeit an einem der Stände in der Brauerei präsentieren. Die anderen Hobbybrauer verkosteten die ausgestellten Biere und konnten je vier Stimmen an ihre Favoriten verteilen.

Doch für viele trat der Wettkampfgedanke in den Hintergrund. Ihnen ging es letztendlich darum, dabei zu sein, Spaß zu haben, sich auszutauschen und natürlich auch darum, zusammen einen zu trinken. Hier sind ein paar Eindrücke vom Event.

Zur Galerie Bei der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer gab es viele Sieger und keine Verlierer.

Von Kai Lachmann