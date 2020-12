Das Meer prägt sein Leben: Seit 25 Jahren leitet der Walforscher Dr. Harald Benke als Direktor das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund. Nun steht sein Abschied an, ein Nachfolger für den Traumjob am Sund wird bereits gesucht. Ein Rückblick auf Benkes Schaffen, seine Schicksalsbegegnung und die Bedeutung des Museums.