Deutsches Meeresmuseum Stralsund: So soll es nach der Modernisierung aussehen

„Der Globus kommt weg““, sagt Dr. Sabine Brasse. „Nach all den Jahren lässt er sich nicht mehr aufhübschen.“ Die Meeresbiologin richtet derzeit die Ausstellung im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund neu aus. Dabei versucht sie mit weiteren Kollegen, das traditionsreiche Haus mit einer „behutsamen Modernisierung“ in die Zukunft zu führen.

Möglichst viele der bekannten Exponate, wie Krabbe und Finnwal, sollen erhalten bleiben – sie werden aber in einem anderen Kontext präsentiert. Das Ausstellungsdesign orientiert sich am Konzept eines „warmen Meeres mit Wohlfühlfaktor“.

Im Empfangsbereich wird es auch nach der Modernisierung eine Weltkugel geben. „Es wird ein Globus der nächsten Generation sein“, schwärmt Brasse und meint damit eine Art digitales Kunstwerk, das nicht mehr die Routen der DDR-Fischerei-Flotten abbildet, sondern den Klimawandel, das Schmelzen der Polkappen oder die Meeresströmungen per Videoanimationen erlebbar macht.

Modernisierung lief vor fünf Jahren an

Der Globus im Foyer wird ersetzt. Quelle: Kay Steinke

Wenn Sabine Brasse durch das derzeit menschenleere Katharinenkloster geht, sieht sie die neuen Höhepunkte schon vor sich. Doch bis zur realen Umsetzung ist es noch ein langer Weg. Vor rund fünf Jahren liefen laut Direktor Andreas Tanschus die ersten Vorbereitungen an. „Sie ist dringend notwendig“, sagt er. „Es sind notwendige Renovierungen, mit etwas Schönheit.“ Die letzte Modernisierung liegt fast ein halbes Jahrhundert zurück, sie war vor rund 45 Jahren.

„Baumaßnahmen und Ausstellungskonzeption laufen dabei nahezu parallel“, sagt Tanschus. Am 1. Januar 2021 wird das Museum für die Umbauten planmäßig geschlossen. Daran würden auch die derzeitigen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nichts ändern. „So ein Umbau ist ein sehr langer Prozess“, sagt Tanschus. „Das Team, das sich mit den Umbauten beschäftigt, ist daher auch nicht in Kurzarbeit.“

Die Vorbereitungen für den Baustart seien 2019 angelaufen, Gebäude wie die Präparationswerkstatt werden umgesiedelt. „Diese wird auf den Dänholm verlagert“, erklärt Brasse, die ihr Planungsbüro schon leer gezogen hat.

Sichtbar für die Stralsunder ist seit Mitte April 2020 der Abriss eines Gebäudes am Hinterhof. Derzeit sind dort die Denkmalschützer drin und untersuchen den historischen Baugrund. „Dafür haben wir viel Zeit eingeplant“, sagt Tanschus. Ähnlich wie damals, als der Bau des Ozeaneums vorbereitet wurde. Insgesamt wurden auf der Hafeninsel rund 200 000 Einzelfunde dokumentiert.

Neues Großfischaquarium im Südhof

Wo jetzt im Südhof noch die Denkmalschützer sind, entsteht ein neues Großfischaquarium. Es ist eines von insgesamt drei neuen Gebäudeteilen, die sich zur Wiedereröffnung im Mai 2023 in das denkmalgeschützte Ensemble des Klosters einfügen sollen. Im Herbst 2017 gewann das Stuttgarter Büro „Reichel Schlaier Architekten“ mit seinen Entwürfen den europaweit ausgelobten Wettbewerb. Zu sehen sind diese seit Beginn der Lockdown-Phase in Vitrinen im Foyer, gleich neben dem Globus. Bisher bekam das Publikum diese also noch nicht zu Gesicht. Zu sehen sind dort weitere Gebäudeteile, wie ein Foyer-Anbau und ein neues Stockwerk für das Schildkrötengebäude.

Ein Überblick über die neuen Gebäudeteile Quelle: Reichel Schlaier Architekten GmbH

Vom neuen Großfischaquarium soll es künftig in den historischen Gewölbekeller gehen. Auch die dortigen Aquarien werden überarbeitet. Besucher sollen hier auf eine Reise durch die warmen Meere der Welt mitgenommen werden. Eine klare Abgrenzung zum Ozeaneum. „Dort ist das Ambiente kalt“, sagt Brasse. „Das neue Meeresmuseum wird warm, hell, bunt, ein Ort zum Wohlfühlen. Es zeigt die tropischen Meere und deren Bewohner, wie Seepferdchen und Haie.“

Im Klosterkomplex wird es neue künstliche XXL-Exponate geben, wie man sie aus dem Ozeaneum bereits kennt. „Aber keine Wale, sondern Haie“, sagt Brasse. Geplant sei unter anderem ein Walhai in Originalgröße. Die größten Exemplare könnten laut Brasse bis zu 30 Meter lang werden. Damit würde der Hai alle bisherigen Ausstellungsstücke in den Schatten stellen. „Wie groß genau, ist noch nicht klar“, sagt Brasse. Der Hai müsse noch ins Kloster passen.

Kloster soll für Besucher erlebbar werden

Direktor Andreas Tanschus und Sabine Brasse gehen durch die Ausstellung. Der Finnwal bleibt, an der Stelle kommen die Treppen weg. Sie passen nicht zum neuen Wegesystem. Quelle: Kay Steinke

Das Planungsteam um Tanschus und Brasse hat ein neues Raumkonzept entwickelt, das klare, einfache Strukturen im Kloster schaffen soll. Einerseits sind raumhohe Vitrinen geplant, andererseits soll die Historizität des Klosters für die Besucher besser erlebbar werden. Dies beginnt mit der Neugestaltung des Eingangs. Vom Forum bis zum überdachten Westhof soll es erweitert werden. „Die große Halle wird über das Westportal an der Stirnseite betreten“, erklärt Brasse. Die Halle soll stärker wirken, das Gewölbe sichtbar werden. Dafür wird das Stabwerk, das in den 70er Jahren installiert wurde und die Stockwerke möglich macht, an einigen Stellen geöffnet werden. Das DDR-Konstrukt hätte sich laut Brasse „optimal“ bewährt.

Modernisiertes Meeresmuseum setzt auf Barrierefreiheit

Vor der Neuausrichtung haben die Forscher zahlreiche Gäste befragt und Tests durchgeführt. „Wir brauchen ein komplett neues Vitrinen- und Wegesystem“, war Direktor Tanschus vom Ergebnis überrascht. „Wir waren zu verkopft.“ Kojen und Nischen hätten als Rückzugs- und Lernorte nicht funktioniert. Jetzt wird es ein klares Wegesystem mit maximaler Barrierefreiheit geben. „Wir wollen einen gemeinsamen Rundweg für alle ermöglichen“, sagt Brasse. „So dass Einzelbesucher, Familien mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrer gemeinsam die Ausstellung genießen können.“ Fahrstühle und Treppen seien entsprechend berücksichtigt worden.

Gesamtkosten der Modernisierung : 40 Millionen Euro

Neues Aquarium, neue Gebäude, neues Ausstellungskonzept: Eine Modernisierung nach rund 45 Jahren ist teuer. Ursprünglich lag die Investitionssumme bei 30 Millionen Euro, inzwischen sind es 40 Millionen. „Anfangs hatten wir mit einem Minimal-Rahmen kalkuliert“, sagt Tanschus. Bei der Vorplanung sei jedoch schnell klar geworden, dass die Ursprungssumme nicht der Realität entspricht – auch wegen der sehr speziellen Bauteile. „40 Millionen Euro klingen viel“, sagt Tanschus. „Aber die Modernisierung ist längst überfällig. Haustechnik, Anlagentechnik, Aquarienpumpen mussten neu gemacht werden.“ Jetzt würden sie das Meeresmuseum auch inhaltlich gleich für die Zukunft fit machen.

Vom Naturkundemuseum zum Deutschen Meeresmuseum Das Deutsche Meeresmuseum zählt zu den kulturellen Leuchttürmen in den neuen Bundesländern. Aber die Erfolgsgeschichte begann schon viel früher. 1951 zog eine kleine Sammlung als städtisches Naturkundemuseum in das ehemalige Katharinenkloster, das 1251 von Dominikaner-Mönchen gegründet wurde und zuletzt als Gymnasium diente. Es entwickelte sich zum Museum für Meereskunde und Fischerei der DDR. Nach der Wende wurde das Museum 1994 in eine Stiftung bürgerlichen Rechts überführt und 1998 umbenannt in Deutsches Meeresmuseum. Damals wie heute gilt das Zusammenspiel von wissenschaftlicher Ausstellung und lebenden Aquarien als Erfolgsfaktor. Heute zählen zum Deutschen Meeresmuseum insgesamt vier Standorte. 2019 kamen insgesamt 835 655 Besucher. Die meisten Gäste verzeichnete dabei das Ozeaneum auf der Stralsunder Hafeninsel mit 545 857 Besuchern. Das Meeresmuseum in der Altstadt kam auf 172 662 Gäste. Das Natureum am Darßer Ort besuchten 106 463 und das Nautineum auf dem Dänholm 10 673 Interessierte. Noch sind alle Standorte wegen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Das Ozeaneum wird zuerst öffen und zwar am kommenden Dienstag. Das Meeresmuseum und die anderen Standorte sollen folgen.

Von Kay Steinke