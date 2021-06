Stralsund

Das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund wird am Donnerstag 70 Jahre alt. Als es 1951 von Otto Dibbelt als kleines Natur-Museum gegründet wurde, war der spätere Erfolg, der eine ganze Stadt verändern sollte, noch nicht abzusehen. Er hängt wohl auch mit der Spezialisierung des im ehemaligen Dominikanerkloster St. Katharinen beheimateten Hauses zusammen, denn über die meereskundliche Ausstellung hinaus entwickelte es sich zu einem „lebenden Museum“, dem meistbesuchten Museum der damaligen DDR.

Unter dem langjährigen Direktor Dr. Harald Benke setzte das Haus auch nach der Wende den erfolgreichen Kurs fort. Mit ausdrucksstarken Bildern blickt die OSTSEE-ZEITUNG mit dem Deutschen Meeresmuseum heute auf Meilensteine in der Museumsgeschichte zurück.

Nach der Wende wurde das Museum in eine Stiftung überführt und in Deutsches Meeresmuseum umbenannt. Drei weitere Standorte ergänzen inzwischen das Museum. Das 2008 eröffnete Ozeaneum erhielt 2010 die Auszeichnung als „Europas Museum des Jahres“. Nun wird der Standort Katharinenkloster, also das ursprüngliche Meeresmuseum, modernisiert und ein Wissenschaftszentrum am Nautineum auf dem Dänholm geplant.

Kanzlerin nennt Walforscher Benke „Glücksfall für Stralsund“

„Wenn ein Walforscher ein Museum planen kann, dann zeigt er eben auch viele Wale“, sagte Dr. Harald Benke am Mittwoch auf der Festveranstaltung, die wegen Corona als Live-Stream aus dem Ozeaneum heraus gesendet wurde. Der scheidende Direktor selbst führte am Set der „Riesen der Meere“ durch die Museumsgeschichte – bis ein Grußwort von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eingespielt wurde.

„Es war ein Glücksfall, dass Ihr Weg Sie nach Stralsund geführt hat“, wurde Benke von der Kanzlerin gelobt. „Wer einmal im Meeresmuseum war, wird sich immer an das große Walskelett oder die Riesen der Meere erinnern.“ Dabei sei nicht nur die Ausstellung spektakulär. „Wer will, kann da auch meinen Patenpinguin besuchen“, sagte die Kanzlerin.

Blick in die Baustelle Meeresmuseum

In einem weiteren Einspieler führte Co-Direkter Andreas Tanschus Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow über die Baustelle im Katharinenkloster. Man bekommt einen einmaligen Einblick in die leeren Hallen und einen Ausblick auf die Zukunft des modernisierten Meeresmuseums.

Wenn das Haus im neuen Gewand wiedereröffnet wird, ist Harald Benke nicht mehr an Bord. Am 31. Juli geht der Walforscher nach 26 Dienstjahren in den Ruhestand. Zuvor übergibt er das Steuerrad an seinen Nachfolger, den Ozeanografen Burkard Baschek (50). Dieser soll das Deutsche Meeresmuseum fortan mit dem Co-Direktor Andreas Tanschus zu neuen Ufern führen.

Die Online-Festveranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum wird von Donnerstag an auf dem YouTube-Kanal des Ozeaneums zu sehen sein. Zu empfehlen ist sie allen Fans des Deutschen Meeresmuseums. Hier geht es zum Kanal: https://www.youtube.com/user/MEERESMUSEUM1951

