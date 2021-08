Stralsund

Das größte Radrennen Deutschlands ist nun unterwegs. Nach dem Startschuss am Donnerstag um 12.15 Uhr in Stralsund haben die Profis sich auf die Strecke durch die Stadt in Richtung Rostock gemacht. Die mehr als 190 Kilometer lange Etappe wird am Nachmittag in Schwerin zu Ende gehen. Das ZDF sendet ab 15 Uhr live.

Hier sind die schönsten Bilder vom Start in Stralsund:

Zur Galerie Die Deutschland Tour setzt Stralsund in Szene. Hier die Eindrücke aus der Auftakt-Stadt.

Von Kai Lachmann