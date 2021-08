Deutschland Tour 2021: Live-Blog aus Stralsund

Stralsund

Endlich wieder Profi-Radsport in Deutschland! Fast zwei Jahre gab es in Deutschland wegen der Corona-Pandemie keine Rennen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Deutschland Tour, fast alle deutschen Radstars sind dabei – und sie kommen nach Stralsund. Denn das größte deutsche Radsportfestival gastiert bereits ab Mittwoch in der Hansestadt.

Die OSTSEE-ZEITUNG begleitet das Event hier mit einem Live-Blog ab Mittwoch 15 Uhr.

Vom 26. bis zum 29. August treten im Profirennen 22 Mannschaften mit jeweils sechs Fahrern an. Die Radrundfahrt führt über vier Etappen durch vier Bundesländer: Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern. Die Auftaktetappe startet am 26. August um 12.15 Uhr auf der Stralsunder Hafeninsel. Danach geht es durch Ribnitz-Damgarten, Rostock, Schwaan, Warin und Leezen bis nach Schwerin.

Für die Zeit des Events müssen Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer mit zahlreichen Sperrungen im gesamten Stadtgebiet rechnen. Unter wird die gesamte Nördliche Hafeninsel vom 25.8., 6 Uhr bis 26.8., 16 Uhr voll für den KFZ-Verkehr gesperrt.

Von OZ