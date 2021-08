Deutschland Tour 2021: Stralsund ist heiß auf das Radsportfestival!

Stralsund

Stralsund ist heiß auf die Deutschland-Tour! In der ganzen Hansestadt laufen die Vorbereitungen für das sportliche Mega-Event auf Hochtouren. Klar, die Gastgeber des Tour-Auftaktes wollen die Sundmetropole im schönsten Licht verkaufen. Denn es werden nicht nur zahlreiche Gäste und prominente Radler vor Ort erwartet, auch ein Millionen-Publikum wird die Tour über ZDF und ARD live am TV verfolgen.

Ganz nah auf Tuchfühlung mit den Radprofis

Mittendrin wird dann der semiprofessionelle Radrennfahrer Stefan Wilde sein. Der 52-jährige Stralsunder freut sich riesig auf das Sportspektakel, hat das eigene Carbon-Rennrad bereits poliert und auch sein Trikot frisch gewaschen. „Hoffentlich kann man mit den Profis auch etwas auf Tuchfühlung kommen“, sagt er. Leicht wird es nicht, wie er weiß. Denn nur strenge Corona-Regeln machen das Event überhaupt möglich. Dennoch wird – anders als zum Bespiel beim Sundschwimmen 2021 – sogar Publikum zugelassen. Bis zu 2500 Menschen dürfen sich auf der für das Event abgesperrten Hafeninsel bewegen. Dort wittert auch der Stralsunder seine Chance, der sonst in einem Küchenstudio arbeitet und in seiner Freizeit schon an diversen Amateurrennen teilgenommen hat.

Steuerberater Kinder unterstützt mit dem ADFC vor Ort

Der Stralsunder Steuerberater Richard Kinder ist schon seit seiner Berliner Stundentenzeit Mitte der 80er jahre als ADFC-Mitglied aktiv. Quelle: Christian Rödel

Ein weiterer passionierte Radler ist Richard Kinder. Der Stralsunder Steuerberater ist schon seit seiner Berliner Studentenzeit Mitte der 80er Jahre als ADFC-Mitglied aktiv. Beim Start der Deutschland Tour betreut er mit seinen Mitstreitern der ADFC-Ortsgruppe Rügen-Stralsund einen Info-Stand auf der Hafeninsel, wo von der Polizei Fahrräder auch kostenlos codiert werden. „Ich finde es in jeglicher Hinsicht gut, dass durch diese Tour das Radfahren noch populärer gemacht wird und das sowohl der gesundheitliche als auch der umweltfreundliche Aspekt bei dieser sportlichen Art der Fortbewegung gefördert wird“, so der Hansestädter. Sein Mitarbeiter-Team kommt größtenteils mit dem Rad zur Arbeit kommt. Eine gemauerte und überdachte Fahrradgarage hat der Steuerberater extra für Mandanten und Mitarbeiter vor einigen Jahren errichten lassen.

Aktion Stadtradeln 2021 wird mit „Ride Tour“ eröffnet

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) mit seinem städtischen Orgateam für den Start der Deutschland-Tour in Stralsund: Steffi Behrendt (Amtsleiterin für Kultur und Welterbe, Janine Wolle (Abteilungsleiterin Kultur und Öffentlichkeitsarbeit), Andrea Herrmann (Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit) und Mandy Tewes (Amt für Planung und Bau, Abteilung Straßen und Verkehrslenkung). Quelle: Kay Steinke

Fahrradfreundlich will sich natürlich die ganze Hansestadt präsentieren. Voran geht hier Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). So fällt am Vortag zum Start der Deutschland Tour der Startschuss für die Aktion „Stadtradeln 2021“. Zusammen mit Energieminister Christian Pegel (SPD) wird Badrow diese durch die „Ride Tour“, einer Jedermannfahrt im Rahmen der Deutschland Tour, eröffnet. Los geht es am Mittwoch ab 15.45 Uhr am Startbogen der Profis. „Die Verbindung mit der Deutschland Tour hebt unser diesjähriges Stadtradeln nochmal auf eine ganz andere Bühne“, sagt Badrow. „Und ich hoffe, dass sich wieder möglichst viele Stralsunder Pedalritter auf ihre Drahtesel schwingen. Denn Radfahren verbindet das Schöne mit dem Nützlichen: Sport und Bewegung mit Frischluft und Freiheit.“

Minister Christian Pegel (SPD) zum Tour-Auftakt in Stralsund

„Die Stralsunder sind zum siebten Mal beim bundesweiten Stadtradeln dabei und von Jahr zu Jahr machen mehr mit“, sagt Verkehrsminister Pegel. „Ich freue mich sehr über diese Begeisterung fürs Radfahren. Je öfter sie das Rad statt des Autos nehmen, desto mehr entlasten sie Hansestadt nicht nur von Staus und Parkplatzmangel, sondern auch von umweltschädlichen Emissionen.“ Bisher haben sich 23 Teams mit mehr als 100 Radler angemeldet. Die Anmeldung ist jederzeit bis 14. September über www.stadtradeln.de möglich. Für die aktivsten Teams gibt es laut Stadt tolle Preise. Im vergangenen Jahr haben 325 Stralsunder Stadtradler knapp 55000 Kilometer zurückgelegt. Dabei haben sie gut 8000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid eingespart.

Was am 25. August in der Hansestadt los sein wird

Schon vor „Ride Tour“ wird am Mittwoch gegen 14 Uhr eine große Fahrradmesse auf der Steinernen Fischbrücke – der Expo Tour – eröffnet. Hier präsentieren sich von 14 bis 20 Uhr Stände rund um die Themen Fahrrad, Sportbekleidung, Gesundheit und Lifestyle.

Spaß für Kinder mit Rad-Legende Jens Voigt

Als Partner der Deutschland Tour möchte die „Kinder Joy of Moving mini tour“ Kinder und Jugendliche für mehr Sport und Bewegung begeistern. Kinder von zwei bis fünf Jahren können sich beim Laufradrennen am 25. August, zwischen 16.15 bis 16.45 Uhr auf einer Strecke von rund 100 Metern beweisen. Im Ziel erwartet jedes Kind eine Überraschung. Rad-Legende Jens Voigt wird den Startschuss geben und die Kids begleiten. Je nach Verfügbarkeit können Eltern ihre Kinder auch noch direkt vor Ort anmelden.

Sicherheitstraining für Kinder

Für Kinder von sechs bis 12 Jahren bietet der Deutschland Tour-Veranstalter GFR am 25. August zwischen 16:15 – 16:45 Uhr ein Fahrsicherheitstraining an.

Teampräsentation vor dem Ozeaneum

Ab 18 Uhr bis 19.30 werden vor dem Ozeaneum die Teams präsentiert. Zu den Mannschaften, die in diesem Jahr um den Gewinn der Deutschland Tour kämpfen, gehören die beiden deutschen WorldTeams BORA – hansgrohe und Team DSM.

Von Christian Rödel und Kay Steinke