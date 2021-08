Deutschland Tour 2021 in Stralsund: Diese Vollsperrungen und Halteverbote sollte man kennen

Stralsund

Für das Großevent Deutschland Tour 2021 wird es am 25. und 26. August zu etlichen Verkehrseinschränkungen speziell in der Hansestadt, aber auch im Umland kommen.

Verkehrseinschränkungen am 25. und 26. August

Die Veranstalter rechnen neben zahlreichen Stralsundern als Zuschauer mit vielen Sommergästen aus der Region und Radsportfans. Der Besuch der Veranstaltung und der Side Events ist kostenfrei. Aufbau und Durchführung werden jedoch etliche Einschränkungen für Stralsunder und unsere Gäste mit sich bringen. Folgende Verkehrseinschränkungen gelten während der Deutschland Tour 2021.

Autofahrer müssen sich auf Vollsperrungen einstellen

Für den KFZ-Verkehr voll gesperrt ist vom 25. August 6 Uhr bis zum 26. August 16 Uhr die gesamte Nördliche Hafeninsel. Vom 25.8. 12 Uhr bis zum 26.8. 12:30 Uhr: Wasserstraße zwischen Fährstraße und Badenstraße und der Bereich Am Fischmarkt zwischen Fährstraße und Heilgeiststraße nur am 25.8. von 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr.

Aufgrund der Durchführung von Radtouren im Rahmen der Gesamtveranstaltung kommt es am 25.08. von 15:45 Uhr bis 17:15 Uhr im Stadtgebiet zu zeitweisen Verkehrseinschränkungen. Vollsperrungen sind während der Durchführung des eigentlichen Profiradrennens am 26.08. von 12 Uhr bis längstens 12:30 Uhr im Stadtgebiet zu erwarten.

Halteverbote auf der Hafeninsel

Welche Haltverbote weiterhin gelten: Ab dem 25. August ab 6 Uhr: Alle Parkplätze auf der Hafeninsel und der gebührenpflichtige Parkplatz Am Fischmarkt. Am 26.8. von 10 Uhr bis 12:30 Uhr: Mühlenstraße zwischen Alter Markt und Mönchstraße und Semlower Straße zwischen Alter Markt und Am Fischmarkt. Die Bewohnerparkzonen werden während des Veranstaltungszeitraumes aufgehoben. Die Stralsunder mit einem Parkausweis können am 25.8. und 26.8. alle Bewohnerparkflächen in der Altstadt nutzen. Schwerbehindertenparkplätze werden Am Querkanal eingerichtet.

Zur Parksituation an den Eventtagen

Für Besucher der Veranstaltung empfiehlt die Stadt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei Anreise mit dem Pkw wird vor allem auf das P + R-Angebot verwiesen. Die Busse der Linie 7 verkehren am 25.08. bis 21 Uhr und am 26.08. in der üblichen Taktung zwischen dem P+R-Parkplatz an der Werftstraße und der Altstadt. Das Parken auf dem P + R-Parkplatz an der Werfstraße ist kostenfrei. Ansonsten sollen das Parkleitsystem und die Parkhäuser genutzt werden. Das Parkhaus „Am Ozeaneum“ steht jedoch nicht zur Verfügung, weil es für die Veranstaltung gebraucht wird. Alle übrigen Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Altstadt nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.

Wichtig für Bootsführer: Brückenöffnungen am 25. und 26. August

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Deutschland Tour auf der Nördlichen Hafeninsel in Stralsund gelten am 25. und 26. August veränderte Öffnungszeiten für die Langenbrücke und die Querkanalbrücke. Es finden an beiden Tagen nur die nachfolgend aufgeführten vier Öffnungen statt: 25.08.: 07:15; Uhr 11:45; Uhr 18:00; Uhr 20:00 Uhr und 26.08. 07:15 Uhr 12:30 Uhr 16:30 Uhr 19:45 Uhr.

