Chris Froome gewann vier Mal die Tour de France

Der viermalige Tour-Champion Chris Froome nimmt an der Deutschland Tour teil. Der Brite ist aber längst nicht mehr in der Form vergangener Tage. An Deutschland hat er aber gute Erinnerungen. 2017 startete die Frankreich-Rundfahrt in Düsseldorf. Am Ende gewann Froome zum vierten und letzten Mal das wichtigste Radrennen der Welt.