„Seeräuber am Sund“ heißt die neue Ausgabe des Langzeit-Comics „ mosaik“, die seit Mittwoch am Kiosk liegt. Die über mehrere Hefte erzählte Geschichte der Abfrafaxe – kleine sympathische, einem Kobold ähnelnde Wesen – ist am Sund angekommen. Schauplätze waren zuvor unter anderem Lübeck, Danzig und Wismar. Allein diese Aufzählung macht klar: Die Story findet zu Zeiten der Hanse statt. Gesucht wird der Schatz der Likedeeler.

Am Sund findet gerade der Hansetag statt: Vertreter verschiedener Hansestädte beraten im Backsteinambiente zum Beispiel über Maßnahmen gegen den Einfluss der englischen Krone. Leser bekommen einen schönen Eindruck davon, wie es zu damaliger Zeit zugegangen sein könnte. Schön deshalb, weil die Bilder mit einigen Details gezeichnet sind und Atmosphäre rüberbringen. Und am Ende – ohne zu viel verraten zu wollen – knallt’s ganz schön im Stralsunder Hafen.

Das Stralsunder Rathaus schmückt das Titelblatt der neuen Ausgabe. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann