Stralsund

25 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 27. Januar bis 2. Februar im Helios Hanseklinikum geboren worden. Den Auftakt machte am frühen Morgen des 27. Januars um 4.34 Uhr Lennox Weiß aus Stralsund. Er brachte bei einer Körpergröße von 54 Zentimetern immerhin 3850 Gramm auf die Waage. Ihm folgte am selben Tag um 17.35 Uhr Noah Ludwig Meyer aus Rostock mit 50 Zentimetern und 2895 Gramm.

Zweimal Zwillinge

Die Zwillinge Milan und Matti Deffge aus Stralsund erblickten am 28. Januar um 13.23 beziehungsweise 13.25 Uhr das Licht der Welt. Milan war 50 Zentimeter groß und 3490 Gramm schwer, Matti wog bei einer Größe von 51 Zentimetern 3575 Gramm. Am selben Tag wurden noch weitere Kinder geboren: Rosa Katrin Schneider aus Gotthun (12.21 Uhr, 50 Zentimeter und 3270 Gramm), Sophie Suckow aus Stralsund (14.28 Uhr, 52 Zentimeter und 4070 Gramm) sowie Connor Constantin Geißler aus Karlshagen (19.23 Uhr, 53 Zentimeter und 3785 Gramm). Am 29. Januar feiern künftig Matheo Bölkow aus Süderholz (3:43 Uhr, 52 Zentimeter und 3580 Gramm) sowie Jonas Karow aus Stralsund (21.28 Uhr, 45 Zentimeter und 2460 Gramm).

Noch einmal kamen Zwillinge kamen am 30. Januar auf die Welt. Lilli und Ellie Marzahn aus Dranske wurden um 19.28 und 19.34 Uhr begrüßt. Ihre Körpermaße: 45 Zentimeter und 2195 Gramm beziehungsweise 44,5 Zentimeter und 2030 Gramm. Kurz vorher wurde um 17.21 Uhr Arne Ebert aus Prerow begrüßt. Ihm wurden 53 Zentimeter und 4095 Gramm in Stammbuch geschrieben. Das letzte Januar-Kind des Jahres 2020 in Stralsund heißt Lotta Wallis. Sie gab den ersten Schrei ihres Lebens am 31. Januar um 13.20 Uhr von sich und brachte und brachte bei einer Größe von 50 Zentimetern 3425 Gramm auf die Waage.

Zwei Sonntagskinder

Den Februar läutete am 1. des Monats um 19.59 Uhr Hedi Juna Nehls aus Preetz mit 53 Zentimetern und 3940 Gramm ein. Ihr folgen als Sonntagskinder am 2. Februar Noa Elise Märtens aus Stralsund (4.12 Uhr, 49 Zentimeter und 2800 Gramm) sowie Thore aus Prohn (20.50 Uhr, 55 Zentimeter und 3990 Gramm).

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht veröffentlicht werden sollte.

Von Jens-Peter Woldt