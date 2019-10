Stralsund

Das Helios Hanseklinikum in Stralsund informiert am 24. Oktober um 15.30 Uhr in der Cafeteria im Krankenhaus am Sund über das Ehrenamt der Grünen Damen und Herren. Fast 20 Grüne Damen und Herren kümmern sich seit gut anderthalb Jahren um die wichtigen Kleinigkeiten im Hanseklinikum, die im Arbeitsalltag oft zu kurz kommen.

Zuhören und Gespräche führen

Dabei übernehmen sie keine pflegerischen, ärztlichen oder therapeutischen Tätigkeiten, sondern ergänzen diese. Nicht nur der grüne Kittel ist ihr Markenzeichen, sondern vor allem das Zuhören und Gespräche führen. Die ehrenamtliche Tätigkeit umfasst in der Regel drei bis vier Stunden an einem Tag in der Woche. Wer Interesse am Ehrenamt hat, ist zum Infotag herzlich willkommen.

Von OZ