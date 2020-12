Kummerow

Alle Jahre wieder versammelt sich die große Schar der Ehm-Welk-Verehrer, besonders die in der ehemaligen DDR, erwartungsvoll vor den Bildschirmen. Es ist für seine Fans schon ein Ritual, dabei zu sein, wenn um Weihnachten „Die Heiden von Kummerow“ im NDR und MDR ihre Streiche verüben. Das liegt zwar schon lange zurück, fasziniert aber immer noch viele Zuschauer. Die dörfliche Idylle mag dabei eine Rolle spielen, gleichwohl ist es keine heile Welt, sondern liefert realistische Einblicke ins Leben der Provinz zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs.

Das Buch hat in der DDR und später auch im Westen hohe Auflagen erreicht und wurde 1937 veröffentlicht. Der Defa-Film – eine erste ost-westdeutsche Gemeinschaftsproduktion, so etwas gab’s tatsächlich mal – 1967 gedreht, ist angesiedelt zwischen Heimatroman und Lausbubengeschichte.

22 Kapitel aus dem Leben der Dorfjugend

Hauptdrehort ist das kleine Dörfchen Vilmnitz auf Rügen östlich von Putbus. Pate stand jedoch Welks Geburtsort Biesenbrow bei Angermünde in der Uckermark, wo der Autor 1884 das Licht der Welt erblickte und seine Jugend verlebte. Heute trägt der Ort daher den Namenszusatz „im Heidenland“. Wobei das Dorf Kummerow ganz in der Nähe und auch am Flüsschen Welse liegt.

Die Original-Heiden von Biesenbrow und den Autor Ehm Welk zeigt dieses Ausstellungsfoto von 1896. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Der Erfolgsroman besteht aus 22 Kapiteln, die Episoden aus dem Alltag der Dorfjugend um Johannes, Ulrike und Hermann wiedergeben. Zwar gibt es insgesamt vier Kummerows, doch als fiktiven Ort der Handlung muss man das vorpommersche Dorf Kummerow bei Stralsund, genauer gesagt einige Kilometer westlich von Niepars gelegen, annehmen. Denn Hermann, einer der Jungs, sieht die Stadt sogar vom Kirchturm aus.

Gottesfürchtige und regierungstreue Bürger?

Zeit der Handlung: vor dem Ersten Weltkrieg. Geschildert werden Ereignisse, die sich zwischen 1900 und 1910 abspielen. Protagonist der Episoden ist der zehnjährige pfiffige Bauernsohn Martin Grambauer ( Jörg Resler). Der streitbare, wortgewaltige Pastor Breithaupt ( Paul Dahlke), Kantor und Lehrer Kannegießer ( Hans Bosenius) und Superintendent Sanftleben ( Theo Lingen) bemühen sich, ihn und seine Freunde zu gottesfürchtigen und regierungstreuen Bürgern zu erziehen.

Alte heidnische Traditionen wie das „Heidendöpen“ und andere Bräuche sind der Dorfjugend – und deren Eltern – wichtiger als wilhelminischer Geist. Neben den Spielen, Streichen und Kämpfen der Jungen bestimmt vor allem ihr Verhältnis zu den Erwachsenen die Handlung der einzelnen Episoden. Zentrales Ereignis ist ihre Ächtung des Tierquälers Müller Düker ( Fritz Tillmann).

Kuhhirte Krischan muss die Gemeinde verlassen

Dabei werden die Kinder vom Kuhhirten Krischan ( Ralf Wolter) unterstützt, den der Müller aus dem Dorf jagen möchte. Als dieser daraufhin selbst Opfer der Behörden wird, kann auch die Solidarität der Kinder nicht verhindern, dass Krischan die Gemeinde verlassen muss. Ihre Streiche tragen aber dazu bei, dass dem Kuhhirten zu seinem Recht verholfen wird und er bleiben darf, während der Müller wegen einer früheren Schusswaffen-Straftat abgeführt wird. Das wirkt genugtuend. Und nebenbei geben die Dorfkinder dem Gemeinderat so manch gutes Beispiel für Gerechtigkeitssinn, Herzensgüte und Ehrfurcht vor dem Leben.

So sieht das alte Schulhaus heute aus. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Aufgrund der jugendlichen Protagonisten kann man den Roman der Jugendliteratur zuordnen. Der einfache und auf Realismus bedachte Stil lässt den Text für junge Leser geeignet erscheinen. Einige Wendungen und Dialoge in pommerschem Dialekt könnten das Verständnis für heutige Leser jedoch stellenweise erschweren.

Die Obrigkeit bekommt ihr Fett weg

Es wird angenommen, dass Welk in der Figur des Martin Grambauer autobiografische Elemente verarbeitet hat. Martins Vater Gottlieb ( Rainer Penkert), dessen „revolutionäre Ideen“ dem Pfarrer ein Dorn im Auge sind, trägt zudem Züge von Welks Vater Gottfried.

Sozialkritische Aspekte gehören zur Handlung in der damaligen Zeit, die zudem durch Welks Erfahrungen untermauert werden: so Martins Freundschaft zum Halbwaisen Johannes, dem verhinderten „Heidenkönig“ aus dem Armenhaus, und ihre Solidarität mit dem am Rande der Gesellschaft stehenden Kuhhirten. Die strengen Vertreter der Obrigkeit – Pastor, Graf und Wachtmeister – bekommen ihr Fett weg.

Sendetermine und Reise-Infos Der Film „Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche“ gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Fernsehprogramms in der Weihnachtszeit. In diesem Jahr sind vier Sendetermine vorgesehen. Sonntag, 20. Dezember, 13.35 Uhr und Montag, 21. Dezember 7.30 Uhr im NDR sowie Samstag, 26. Dezember, um 14.25 Uhr und Sonntag, 27. Dezember um 6.30 Uhr im RBB. Führungen in Biesebrow (nach Voranmeldung): Eckhard Kolle, Heidenstraße 23, 16278 Angermünde, OT Biesenbrow; Tel.: 033 334 / 70 495. Übernachtung, Gastronomie: Luca Kloss, „Kleine Schäferei“, Springende 5, 16278 Angermünde, OT Biesenbrow; Teil.: 0151 / 64 40 87 82; www.kleine-schaeferei-biesenbrow.de. Lesenswert sind auch die Folgeromane von Ehm Welk: „Die Lebensuhr des Gottlieb Grambauer“ (1938), „Die Gerechten von Kummerow“ (1943); „Mein Land, das ferne leuchtet“ (1952). 1982 verfilmte die Defa „Die Gerechten von Kummerow“.

Zwei- bis dreistündige Rundwanderung

Das alles und noch viel mehr erfährt der Besucher von Eckhard Kolle, einem pensionierten Ingenieur. Er lebt in der Heidenstraße im 700 Jahre alten Biesenbrow und lädt im Auftrag des Landkulturvereins zu kostenlosen Führungen „auf Spurensuche zu den Heiden von Kummerow“ ein.

Mit seinen Gästen läuft er alle Schauplätze ab: vom Schulhaus über die Kirche, den Friedhof, das Pfarrhaus samt Gänsestall, das Armenhaus, Gutshaus, „Bresch Eckn“, wo das „Heidendöpen“ stattfand, bis zu Ehm Welks Geburtshaus im Schäfereiweg. Eine lohnende zwei- bis dreistündige Rundwanderung mit vielen Geschichten und Anekdoten, launig vorgetragen von Eckhard Kolle. Er ist das wandelnde Welk-Lexikon schlechthin, das man auch zu Details in Film und Buch jederzeit befragen kann.

„Die Kleine Schäferei “ wäre etwas für Welk gewesen

Zum Übernachten und Essen, auch für einen längeren Landurlaub, empfiehlt sich „Die Kleine Schäferei“. Luca Kloss und sein Vater führen das Gehöft in idyllischer Dorflage nach ökologischen Kriterien, zumal Biesenbrow im Biosphärenreservat Schorfheide/Chorin liegt. Hier kann man die Streiche der Heiden von Kummerow noch einmal Revue passieren lassen: in einer urigen Feldstein-Scheune, bei guten, aber nicht ganz preiswerten Gerichten aus lokalen und hofeigenen Produkten zu erlesenen Weinen am knisternden Kaminfeuer. Inklusive Blick auf verwilderte Gärten, durch die Katzen schleichen, und Weiden, über die Kühe und Schafe ziehen.

Blick in den idyllischen Garten der „Kleinen Schäferei“ in Biesenbrow. Quelle: Peer Schmidt-Walther

Ehm Welk – er starb 1966 in seinem Bad Doberaner Haus, wo heute das Ehm-Welk-Museum untergebracht ist – hätte sich in der inspirierenden Umgebung der „Kleinen Schäferei“ sicher auch wohlgefühlt.

Von Peer Schmidt-Walther