Stralsund

Die Landesregierung geht mir auf die Nerven. Am Mittwoch wird die längst überfällige Abschaffung von 2G im Einzelhandel ausgeschlossen, aber schon am Donnerstag wieder in Erwägung gezogen. Endlich würde die Impfdruck-Politik auf dem Rücken der Händler beendet. Sie bringt eh niemanden mehr zum Piks. Gut.

Nicht gut hingegen: Gerade haben im Landkreis Vorpommern-Rügen die Freizeiteinrichtungen wieder geöffnet, nun müssen sie erneut schließen, weil die Ampel rot ist. Wir lockern auf der einen und schließen auf der anderen Seite. Wo ist der Sinn? Hat das Schließen von Freizeiteinrichtungen überhaupt einen Effekt auf die Zahlen? Falls ja, warum dürfen zu Hansa-Spielen 10 000 Leute?

Die MV-Ampel muss auf den Prüfstand. Hohe Infektionszahlen sind kein Argument mehr für Schließungen. Trotz einer steigenden Zahl Patienten mit Corona auf Normalstation nimmt die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation in Stralsund eher ab als zu. In dieser Woche waren es stets fünf oder weniger. Fazit: Impfungen werden uns so gut wie möglich durch die Welle helfen. Schließungen nicht.

Von Kai Lachmann