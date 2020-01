Stralsund

Stralsund ist eine Sportstadt, das sieht man nicht nur an Joggern, Radlern und Freizeitkickern. Da sorgen im Moment die „Wildcats“ des 1. VC in der 2. Volleyball-Bundesliga für Furore. Doch auch die SHV-Handballer grüßen von der Tabellenspitze der Ostsee-Spree-Liga. Hans-Joachim Thürk holt für den TSV 1860 den WM-Titel im Bankdrücken nach Hause. Ruderin Jette Post stellt in ihrer Altersklasse 13/14 zwei Weltrekorde auf dem Ergometer auf. Die Liste der Stralsunder Top-Leistungen ist lang.

Umfrage startet zum 26. Mal

Und deshalb sucht die OSTSEE-ZEITUNG auch für 2019 die Sportler des Jahres. Mittlerweile startet die Aktion schon zum 26. Mal. Doch es gibt eine Neuheit: Die Vorschläge für den OZ-Tippschein müssen diesmal direkt in der Lokalredaktion abgegeben werden. Das ist persönlich,

Jette Post beim Weltrekordversuch auf dem Ergometer über 30 Minuten. Quelle: Horst Schreiber

aber selbstverständlich auch per E-Mail möglich unter lokalsport.stralsund@ostsee-zeitung.de. Abgabeschluss ist der 1. Februar.

Alle Sportvereine der Hansestadt sollten sich angesprochen fühlen und ihre Favoriten nominieren. Bei 11 000 Sportlern sollte es nicht schwer fallen, die Kandidatenliste schnell zu füllen. Gesucht sind Nennungen in sechs Kategorien: Bei den Mädchen, Jungen und Nachwuchsteams, aber auch bei den Damen, Herren und Mannschaften. Pro Sportart ist in jeder Kategorie ein Vorschlag möglich. Mehrfach-Nennungen sind ausgeschlossen.

Der Vorschlag sollte bei Einzelsportlern Vor- und Nachnamen ebenso beinhalten wie den Verein und eine ganz kurze Begründung mit den Erfolgen aus dem Jahr 2019. Letzteres gilt auch für die Vorschläge bei den Mannschaften. Ob Boxer, Ruderer, Tennisspieler, Schach-Asse, Ringer, Leichtathleten, Schwimmer, Tischtennisspieler, Motorsportler, Kegler, Handballer, Judokas oder Volleyballer – jetzt die die Chefetagen der Vereine aufgerufen, ihre Vorschläge zu bündeln und fix an die OZ zu senden.

Vereine können bis 1. Februar Vorschläge einreichen

Hans-Joachim Thürk wurde Weltmeister im Bankdrücken. Quelle: Horst Schreiber

Mit der hoffentlich gut gefüllten Namensliste wird das Team der OZ-Lokalredaktion dann wie gewohnt einen Tippschein zusammenstellen. Der wird wie in den Vorjahren sowohl in der gedruckten Ausgabe als auch in der Online-OZ veröffentlicht, um ein breites Abstimmungspublikum zu erreichen.

Und erst dann sind Freunde, Mannschaftskameraden, Familienmitglieder, Kollegen und Fans aufgerufen, ihre Kreuze zu machen. Pro Wähler sind sechs Kreuze möglich – nämlich in jeder Sparte eins, bei den Mädchen, Jungen, Nachwuchsteams, aber auch bei den Damen, Herren und Mannschaften.

Über 4000 Leser machten im letzten Jahr mit

Bei der Jubiläumsumfrage im letzten Jahr gab es 56 Vorschläge aus 14 Vereinen. 4072 Leser hatten ihre Kreuzchen gemacht. Mit dem Titel „ Sportler des Jahres 2018“ bei den jungen Talenten konnten sich PSV-Schwimmerin Sophie Hornung, Ruderer Klas-Ole Lass und das Beachvolleyball-Duo des 1. VC Stralsund schmücken. Bei den Großen holten sich TSV-Leichtathletin Anke Heller, Rettungsschwimmer Danny Wieck und der Ruder-Vierer mit Steuermann den Umfrage-Sieg.

Von Ines Sommer