Die OZ-Kolumne aus Stralsund: Die Lehrstelle aus dem Internet

Endlich wieder Ferien, auch wenn nicht ganz klar ist, ob sich diese in Lockdown-Zeiten auch wie freie Zeit anfühlen. Schließlich ist das Kinderzimmer zuletzt oft auch gleich ein einsamer Klassenraum gewesen.

Nach der Zeugnisausgabe ist vor der Lehrstellensuche

Zumindest für Schüler der Abgangsklassen wird es mit Füße hochlegen nicht viel werden. Was soll ich nach der Schule lernen? Für die Antwort auf diese Frage müssen jetzt Weichen gestellt werden. Wer etwa am Fachgymnasium fürs Abitur büffeln will, muss sich jetzt dafür mit dem Zeugnis vom heutigen Freitag bewerben.

Internetkanal bietet mehr als nur Musikvideos

Lehrstellensuchende müssen die Ferien nutzen, um sich für eine der 1500 Ausbildungsstellen in über 150 Berufsbildern im Landkreis zu bewerben. Nicht alle Mädchen und Jungen wissen jedoch schon wie ihr späterer Beruf aussehen soll. Da kann die Berufsberatung der Arbeitsagentur helfen – oder das Internet. Hier lässt sich eine Vorauswahl für den künftigen Job treffen, vor allem an Geräten, die in Zeiten des Heimunterrichts ohnehin zum wichtigsten Informationsträger geworden sind – am Handy oder dem Computer. Und das auf bekannten Kanälen wie etwa YouTube. Unter www.youtube.com/JOBBOX finden sich viele Tipps zu Ausbildung und Lehre und ebenso, wo es noch weitere Informationen dazu gibt. Da wird sogar die Ferienzeit wieder spannend.

