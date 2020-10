Stralsund

Wer heute am Backwarenstand Brot und Brötchen mitnimmt, bekommt beim Bezahlen das Gefühl, er oder sie hätte ein größeres Portemonnaie mitnehmen sollen. Schnell kommt dann die Frage auf, lässt sich da etwas sparen?

Schon sind wir beim beliebten DIY – do it yourself, was heutzutage für „mache es selbst“ steht. Schließlich ist Brot selber backen so alt wie die Menschheit. Zumindest steht das so im Internet. Und was es da alles für Rezepte gibt – mit und ohne Sauerteig, mit Dinkel, Vollkorn, hellem oder dunklem oder eben auch ganz ohne Mehl ...

Mehr Handwerk als Hobby

Wer sich da durch die Rezepte gewühlt und die nötige Ausrüstung beschafft hat, ahnt zumindest, warum Backen ein Handwerk mit langer Ausbildung ist. Einen Versuch mit DIY und vielen gesunden Zutaten sollte es dennoch wert sein.

Siehe da, nach etlichen Anläufen gelingt es sogar, etwas Essbares aus dem Ofen zu ziehen. Das schmeckt eigentlich nur deshalb, weil es eben selbst gemacht ist. Doch während das Selbstwertgefühl sich gestreichelt fühlt, bleibt offen, ob noch etwas für das Sparschwein übrig geblieben ist.

Von Jörg Mattern