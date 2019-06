Nordhorn

Der FC Pommern Stralsund ist mit einem umjubelten Sieg in die Deutsche Meisterschaft gestartet. Im ersten Vorrundenspiel traf die Elf des Trainergespanns Norbert Peters/ Gottfried Person auf die Spielvereinigung Söllingen, einem Cup-Neuling aus Baden-Württemberg und gewann mit 1:0.

Nach einem Pass von Frank Baumann war Robert Kuse zur Stelle und traf für die Stralsunder. Mannschaftskapitän Volker Bernstein sagte nach dem Spiel: „Das war ein verdienter Sieg für uns. Das gute Abwehrverhalten der Mannschaft und die Pässe in die Tiefe haben uns den Erfolg gebracht. Und daran wollen wir in den nächsten Spielen anknüpfen.“

Das zweite Match der Nordlichter gegen Troisdorf aus Nordrhein-Westfalen dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

„Unser Ziel ist es, ins Achtelfinale zu kommen“, sagt Christian Orend. Sein Stürmerkollege Christian Sauck sagt: „Mal sehen, was dann noch geht.“ Will man doch möglichst besser abschneiden als 2014 und 2015. Da standen die Plätze 13 und 15 in der Endabrechnung. In der „Ewigen Tabelle“ belegt Stralsund nach zwei Teilnahmen übrigens Rang 47.

Nach einer fast neunstündigen Busfahrt mit viel Stau war die Stralsunder Delegation am Donnerstagabend ziemlich k.o. in Nordhorn angekommen. Untergebracht sind die 22 Spieler, Trainer, Betreuer, Spielerfrauen und Fans im Hotel Heilemann in Wietmarschen. Und hier startete die Mannschaft am Freitagvormittag dann auch mit einem kleinen Spaziergang in den Tag, und das bei schönstem Fußballwetter.

Das Stadion, in dem die Stralsunder Gruppe spielt, hat zwei Rasen- und einen Kunstrasenplatz. Insgesamt 20 Umkleidekabinen stehen zur Verfügung, außerdem stehen an jedem Platz mehrere Zelte. Das Stadion liegt nur wenige Schritte entfernt von der holländischen Grenze. Der Gastgeber-Verein VfL Weiße Elf feiert mit diesem Fußballfest auch gleichzeitig den 100. Vereinsgeburtstag.

Insgesamt gibt es sechs Spielstätten für den 14. Altherren-Supercup in Nordhorn. Mit den 40 Mannschaften, ihrem Anhang (hier reist man nämlich oft in Familie) und zahlreichen Besuchern werden 1500 Gäste erwartet.

Ines Sommer