Die Mathematik-Lehrerin hat im Homeschooling den Unterrichtsstoff vor der Videokamera vermittelt, der Physik-Lehrer spricht die Schüler mit Spitznamen an oder die Englisch-Lehrerin gibt auch eine zweite Chance, um eine schlechte Note ausbügeln zu können?

In einer besonderen Aktion will die OSTSEE-ZEITUNG mit Unterstützung des Lions Club Stralsund-Waterkant Pädagogen würdigen, die sich mit besonders viel Herzblut ihren Schülern widmen. Sei es durch spezielle Projekte über die schulischen Inhalte hinaus, durch eine besonders fesselnde Unterrichtsgestaltung oder andere außerschulische Einsätze für die Kinder und Jugendlichen. Mit der Aktion „Stralsund sucht den Superlehrer“ wollen wir diesen Lehrern und Lehrerinnen eine Bühne geben.

Anschaulichkeit statt trockener Theorie

Frederick Johns (7), 1. Klasse Grundschule Andershof

Schüler aus Stralsund und der Umgebung haben uns erzählt, was für sie einen guten Lehrer ausmacht. „Unsere Mathe-Lehrerin hat während des Homeschoolings viel mit Videokonferenzen gearbeitet, um uns den Stoff gut erklären zu können“, lobt zum Beispiel die 14-jährige Amy Brosinski, die in der achten Klasse des Hansa-Gymnasiums lernt.

Auch ihr Mitschüler Oskar Stabenow hat eine Vorstellung vom idealen Lehrer. „Ich finde es gut, wenn ein Lehrer auch eine zweite Chance gibt, um zum Beispiel ein Gedicht nochmal wiederholen zu können oder um schlechte Zensuren ausbügeln zu können“, sagt der Achtklässler.

„Man merkt, ob ein Lehrer Lust darauf hat, mit Kindern zu arbeiten“, sagt die 13-jährige Laura Fredrich, die sich viele Experimente für Fächer wie Physik oder Chemie wünscht.

Neben der Unterrichtsgestaltung zeichnen einen guten Lehrer aber noch mehr Aspekte aus. „Ein Lehrer spricht uns mit Spitznamen an. Aber nicht verspottend, sondern respektvoll“, erzählt der 14-jährige Lennox Büssow. „Das macht es tatsächlich persönlicher“, stimmt ihm Laura zu.

„Kreativen und nicht langweiligen Unterricht“, wünscht sich auch ihre Mitschülerin Henna Stolt. „Und einfach sympathisch sollten Lehrer sein.“

Keine Langeweile im Unterricht

"Ein guter Lehrer muss ein neues Thema gut erklären können und bei Problemen helfen", Hanna Köhler, 3. Klasse, Grundschule Steinhagen.

Für den siebenjährigen Frederick Johns darf der Unterricht auch nicht langweilig werden und darf zur Auflockerung auch gerne mit einem Lied beginnen, egal welches Fach gerade auf dem Plan steht. „Eine gute Lehrerin muss auch allen genügend Zeit für die Aufgaben geben und sich bei Fragen auch Zeit nehmen, um sie zu beantworten“, meint der Erstklässler der Grundschule Andershof. Und natürlich sollten Lehrer immer nett sein und nicht schimpfen.

Hanna Köhler lernt in der Grundschule Steinhagen mittlerweile in der dritten Klasse. „Gerade ein neues Thema muss ein Lehrer gut erklären können. Und er sollte bei Problemen helfen“, ist der Neunjährigen wichtig.

Spaß in der Schule und gegenseitiger Respekt

Natürlich gehört Spaß im Unterricht auch für Jonas Rath zum Schulalltag dazu. „Aber gleichzeitig müssen Schüler auch zielgerichtet auf Klausuren und Prüfungen vorbereitet werden. Auf Fragen der Schüler einzugehen, ist sehr wichtig“, sagt der Zehntklässler der Integrierten Gesamtschule Grünthal. Dabei ist das Verständnis für ihn keine einseitige Angelegenheit. „Natürlich gehört auch immer gegenseitiger Respekt dazu“, betont Jonas.

Luise Raeder (v. l.), Jonas Rath und Kiara Heidemann besuchen die 10. Klasse der IGS Grünthal und haben eine Vorstellung von ihrem Traumlehrer.

Seine Klassenkameradin Luise Raeder hat auch ziemlich genaue Vorstellungen von ihrem Superlehrer. „Er ist eine Person, die nicht nur dazu da ist, Stoff zu vermitteln, sondern er muss auch die Schüler als Menschen wahrnehmen. Abgesehen von der Art zu unterrichten, sollten Lehrer hilfsbereite und vorbildliche Persönlichkeiten sein und Schüler auf ihrem Lebensweg und bei ihren Träumen realistisch unterstützen“, formuliert die 16-Jährige. „Es sollte keine Mauer zwischen Schülern und Lehrern existieren, sondern ein beiderseitiges respektvolles Verhältnis.“

Kiara Heidemann hat da noch einen anderen Wunsch. „Wer Lehrer wird, sollte Humor verstehen und in manchen Witz mit einsteigen, wenn es passt“, so die 16-Jährige. „Außerdem sollte er Interesse an den Schülern zeigen, freundlich, hilfsbereit und empathisch sein und Verständnis haben“, fasst die Schülerin der 10. Klasse er IGS Grünthal zusammen.

Eingereicht werden können die Vorschläge für den Superlehrer bis zum 13. April hier. Die OSTSEE-ZEITUNG wird diese Lehrer vorstellen. Ab dem 20. April können sich alle Leser dann an der Online-Abstimmung beteiligen. Dem Sieger winkt der Publikumspreis: Ein 100-Euro-Gutschein für den Strelapark, den der Gewinner gern mit seiner Klasse einlösen kann.

Eine unabhängige Jury wird Anfang Mai ebenfalls eine Auswahl treffen und wählen, welche Lehrer in ihrer Arbeit vom Lions Club Stralsund-Waterkant unterstützt werden. Hier gibt es Bares zu gewinnen: 500 Euro, die der coolste Lehrer natürlich auch wieder mit seinen Schülern ausgeben kann.

Gespannt ist auch der Lions Club. „Wir engagieren uns insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit. Lehrer und Lehrerinnen sind hier besonders nah dran und wissen um die Probleme und Bedürfnisse ihrer Schüler und fangen diese auf. Wir unterstützen sie gerne in dieser Arbeit“, erklärt Petra Verhoeven.

Von Wenke Büssow-Krämer