Rostock

Weihnachtszeit ist auch Fotozeit: Die Weihnachtsmärkte in MV bieten mit ihren vielen Lichtern, Fahrgeschäften und Buden viele Gelegenheiten für Bilder mit Familie, Freunden oder Kollegen.

Die OZ sucht nun das schönste Weihnachtsmarkt-Selfie 2019. Schicken Sie uns ein Foto von sich und gewinnen Sie zweimal je eine tolle Box vom Rostocker Weihnachtsmarkt mit Glühweintasse, Kaffee, Fahrchips und weiteren Überraschungen.

Der Kreativität beim Selfie sind keine Grenzen gesetzt

Ob alleine oder in der Gruppe, auf einem Karussell oder am Glühweinstand – völlig egal, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung ist: Das Foto muss ein Selfie sein und auf einem Weihnachtsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern entstanden sein.

Senden Sie uns das Foto per Mail an online@ostsee-zeitung.de oder laden Sie es direkt hierhoch. Schreiben Sie dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist, wo es gemacht wurde und warum der Weihnachtsmarkt-Besuch besonders schön war. Die Jury wählt schließlich die beiden schönsten Fotos aus. Die Aktion läuft bis zum 9. Dezember.

Bildergalerie von den Weihnachtsmärkten in MV 2019:

Von OZ