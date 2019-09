Stralsund

Laute Schüsse, feuernde Gewehre, brüllende Kommandanten: Was sich am Sonnabend in den Straßen der Stralsunder Innenstadt abgespielt hat, war zum Glück nur ein Schaukampf. Napoleons Truppen fielen in die Stadt und schlugen Ferdinand von Schill und seine Mannen nieder.

Damit nicht in Vergessenheit gerät, wie und unter welchen Bedingungen Krieg und Kampf in den vergangenen Jahrhunderten abgelaufen sind, haben es verschiedene militärhistorische Gruppen zur Aufgabe gemacht, die Erinnerungen neu zu beleben und Schlachten an ihren Originalschauplätzen nachzustellen.

Die Kampfhandlungen in Stralsund sind für diese Szene eine Besonderheit. Denn anstatt auf einem Schlachtfeld irgendwo außerhalb zu kämpfen, spielte sich hier alles in den Straßen und Gassen der Stadt vor den Augen zahlreicher Schaulustiger ab.

Von Kai Lachmann